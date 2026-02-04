Actualitate
Vremea se încălzește ușor la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 4 februarie 2026.
Temperaturile maxime cresc pe zi ce trece la Cluj-Napoca.Se încălzește ușor la Cluj-Napoca, miercuri, 4 februarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
La Cluj-Napoca, vremea se încălzește ușor, miercuri, 4 februarie 2026.
Temperatura maximă va fi de 6 grade Celsius, potrivit ANM.
Temperatura minină este de minus 2 grade Celsius.
Meteorologii au anunțat cer parțial noros, miercuri la Cluj-Napoca.
