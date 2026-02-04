  • Flux RSS
Actualitate

Vremea se încălzește ușor la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 4 februarie 2026.

Temperaturile maxime cresc pe zi ce trece la Cluj-Napoca.

Se încălzește ușor la Cluj-Napoca, miercuri, 4 februarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

La Cluj-Napoca, vremea se încălzește ușor, miercuri, 4 februarie 2026.


 

 


Temperatura maximă va fi de 6 grade Celsius, potrivit ANM.

Temperatura minină este de minus 2 grade Celsius.


Meteorologii au anunțat cer parțial noros, miercuri la Cluj-Napoca.

