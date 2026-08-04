Guvernul vrea să prelungească funcționarea Reactorului 2 de la Cernavodă și pregătește măsuri de echilibrare a sistemului energetic. Bolojan: „Nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil”.

Executivul încearcă să prelungească funcționarea Unității 2 a Centralei de la Cernavodă și caută soluții de reducere voluntară a consumului de energie în rândul marilor consumatori. Totodată, premierul interimar anunță că situația din piață a carburanților s-a îmbunătățit: „Nu anticipăm probleme de aprovizionare”, spune Ilie Bolojan.

Guvernul vrea să prelungească funcționarea Reactorului 2 de la Cernavodă și pregătește măsuri de echilibrare a sistemului energetic. Bolojan: „Nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil”.|Foto: gov.ro

Funcționarea Reactorul 2 de la Cernavodă este monitorizată constant din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, marți, pregătirea unui set de măsuri pentru echilibrarea sistemului energetic național (SEN), a menținerii în funcțiune a Reactorului 2 de la Cernavodă dar și despre situația aprovizionării cu combustibil.

Guvernul vrea să prelungească funcționarea Reactorului 2 de la Cernavodă și pregătește măsuri de echilibrare a sistemului energetic. Bolojan: „Nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil”.

Ilie Bolojan a anunțat că a participat, marți, la mai multe ședințe care au avut drept obiectiv situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României.

Astfel, a fost analizată situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării.

Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare va fi realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite.

„Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național”, a anunțat, marți, premierul demis Ilie Bolojan.

Conform datelor oficiale, nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut, dar situația rămâne dificilă:

„Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult”, a mai spus Bolojan.

Aprovizionarea cu combustibil: Rafinăria OMV, la capacitate maximă, Petromidia – 85%

În privința aprovizionării cu combustibil, datele arată că „situația s-a îmbunătățit”, a precizat premierul Bolojan:

„Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii.

În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori”, a mai adăugat Bolojan.

Discuții cu furnizorii de energie: reducerea voluntară a consumului

De asemenea, Ilie Bolojan a discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem.

În cadrul analizei, au fost luate în calcul soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

Totodată, s-a convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei în privința accelerării emiterii tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid.

Premierul a amintit de răspunsul românilor și ccompaniilor la apelul de a reduce consumul de energie în aceste zile.

„Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic”, a mai spus Ilie Bolojan.

Bolojan a reiterat faptul că în zilele următoare Guvernul va adopta o hotărâre care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

„Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune”, a explicat el.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: