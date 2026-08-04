Clujul nu scapă de caniculă. A fost prelungit codul PORTOCALIU.

Meteorologii au prelungit valabilitatea codului portocaliu de caniculă la Cluj.

Codul portocaliu de caniculă, prelungit la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prelungit valabilitatea codului portocaliu de caniculă în Cluj și mai multe județe din România.

Codul portocaliu de de caniculă, prelungit la Cluj

„Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului”, a anunțat ANM, marți, 4 august 2026.

Cod portocaliu de caniculă, prelungit la Cluj | Sursă: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod portocaliu de caniculă în Cluj: 04 august 2026, ora 10 - 06 august 2026, ora 10.

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