Bolojan: „Am declarat stare de alertă la nivel național, ca efect al scăderii producției de energie electrică”

Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, a anunțat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

Bolojan: „Am declarat stare de alertă la nivel național, ca efect al scăderii producției de energie electrică”|Foto: gov.ro

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat, vineri seara, la finalul ședinței de guvern, că a fost declarată stare de alertă la nivel național, pe durata lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

În cazul opririi celui de-al doilea reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă, România ar putea pierde aproximativ 20% din producția națională de energie.

Bolojan: „Am declarat stare de alertă la nivel național, ca efect al scăderii producției de energie electrică”

„Am declarat stare de alertă la nivel național, pe durata lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute, atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Așa cum știți, pe acest fond avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale.

În această perioadă, în loc de aproape 4.000 de m3 pe secundă, suntem la 1.600 de m3 pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare, cu încă 100 de m3 pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării”, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan în conferința de presă ce a urmat ședinței de Guvern de vineri.

„Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația, zilele trecute, să oprim un prim grup. Aceași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup.

Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național, o producție foarte importantă, pentru că este o producție în bandă, inclusiv în orele de seară când consumul crește foarte mult.

De asemenea, ca urmare a reducerii debitelor și pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale, putând să depășim cu puțin peste 1.000 MW pe zi.

În această situație, față de un consum normal de peste 7.000 MW, suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1.700 MW, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 MW producție în minus, ceea ce înseamnă că ar trebui să importăm peste 2.500 MW, în așa fel încât să avem sistemul energetic echilibrat.

Acest lucru se întâmplă și în țările vecine și atunci am discutat în aceste zile măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale. În plan extern, sunt foarte importante interconexiunile și importul de electricitate din țările care au încă capacități în exces în producție.

Ajutor de urgență din partea Ucrainei

Și astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmihal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centrale nucleare ale Ucrainei și, în acest sens, Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară.

Și pe celelalte piețe, zona Bulgaria, Grecia, discutăm în așa fel încât să asigurăm la maxim posibil necesarul de energie electrică în orele de seara.

În plan intern, toate capacitățile pe care le avem în producție au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz, care produc în cogenerare marele orașe, dar și centralele pe cărbune, în așa fel încât să putem crește cu 100-200 de MW producția din aceste surse de energie.

De asemenea, centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în așa fel încât atunci când avem acest deficit de energie să avem aportul maxim și din acest sector de producție”, a declarat Ilie Bolojan.

ANRE și Transelectrica vor autoriza, în procedură de urgență, toate capacitățile care sunt finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor de exploatare, pentru a putea intra imediat în producție.

Guvernul a alocat fonduri pentru lucrări care să permită menținerea nivelului apei necesar răcirii reactoarelor. Bolojan a făcut un nou apel la reducerea consumului de energie în orele de vârf.

„Am alocat 7 milioane de lei pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă, pentru a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune de unde pompele care își trag apa asigură răcirea centralei. Va fi importantă și economisirea voluntară în orele de seară. Fac un apel către cetățeni, dar în special către companii și autorități publice să facă planificări de reduceri voluntare. Este posibil ca consumul să crească până la 8.000 MW pe zi”, a mai declarat premierul interimar în conferința de presă.

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