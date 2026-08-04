Sănătatea Cluj a transferat un jucător de la CFR Cluj: „Bun venit!”

Sănătatea Cluj, echipă care evoluează în Liga a 3-a, s-a înțeles cu Tudor Cociș (22 de ani), jucător trecut pe la CFR Cluj.

Sănătatea Cluj l-a transferat pe Tudor Cociș de la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Tudor Cociș (22 de ani), ultima oară la Poli Timișoara, a bătut palma cu Sănătatea Cluj, echipă din Liga a 3-a.

Atacantul s-a aflat în probe sub comanda lui Vasile Miriuță în ultimele săptămâni și, în cele din urmă, a semnat un contract.

„Bun venit, Tudor Cociș! Sănătatea Cluj își întărește compartimentul ofensiv prin transferul atacantului Tudor Cociș, sosit sub formă de împrumut de la CFR Cluj.

Născut pe 12 ianuarie 2004, Tudor evoluează pe postul de atacant și este un produs al academiei CFR Cluj, club la care și-a format parcursul fotbalistic și de unde vine acum pentru a îmbrăca tricoul "virușilor verzi". Îi urăm bun venit și îi dorim mult succes, cât mai multe goluri și evoluții excelente în tricoul Sănătății Cluj!”, au anunțat ardelenii, pe pagina de Facebook.

Cociș, care în sezonul trecut a reușit promovarea în Liga a 2-a cu Poli Timișoara, a fost în probe și la Unirea Dej, echipă antrenată de Alex Bourceanu, însă nu a semnat cu formația alb-albastră.

Sănătatea a fost la un pas de a juca play-off-ul de promovare în eșalonul secund, însă au fost învinși în ultima etapă de contra-candidata Unirea Alba Iulia.

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