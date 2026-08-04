Administrație
Progres susținut la modernizarea infrastructurii rutiere din zona de nord a Clujului. Radu Rațiu: „Investiția realizată de Consiliul Județean va oferi acces mai rapid și conectivitate mai bună către Baciu și Cluj-Napoca”.
Lucrările de modernizare avansează pe secțiunea Săliștea Veche – Berindu, parte a drumului județean DJ 105T. După cum arată Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, investiția va oferi un acces mai rapid către Cluj-Napoca și DN1F și va contribui la o conectivitate mai bună pentru locuitorii din această parte a județului.Progres susținut la modernizarea infrastructurii rutiere din zona de nord a Clujului. Radu Rațiu: „Investiția realizată de Consiliul Județean va oferi acces mai rapid și conectivitate mai bună către Baciu și Cluj-Napoca”.|Foto: Radu Rațiu - Facebook
Consiliul Județean Cluj asflatează un nou drum din comuna Sânpaul, care va facilita accesul clujenilor din această parte a județului spre Baciu și Cluj-Napoca.
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Potrivit anunțului făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, lucrările sunt pe ultima sută de metri.
Progres susținut la modernizarea infrastructurii rutiere din zona de nord a Clujului. Radu Rațiu: „Investiția realizată de Consiliul Județean va oferi acces mai rapid și conectivitate mai bună către Baciu și Cluj-Napoca”
„Oamenii din această zonă a județului vor putea circula spre Cluj-Napoca pe această scurtătură, prin acest nou drum creat din comuna Sânpaul”, a declarat Radu Rațiu în urma vizitei în teren.
După finalizarea lucrărilor, proiectul va include și racordarea cu drumurile laterale.
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Practic, traseul de pe drumul județean 105 T va asigura condiții mai bune de circulație, acces mai rapid către Baciu, Cluj-Napoca și DN1F și va contribui la o conectivitate mai bună pentru locuitorii din această parte a județului.
Drumul reprezintă o nouă alternativă de deplasare pentru locuitorii din Sânpaul, Așchileu și din întreaga zonă.
Drumul judeţean DJ 105T are o importanță aparte întrucât acesta deservește partea de nord a Zonei Metropolitane a Clujului, aflată în continuă dezvoltare.
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