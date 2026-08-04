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Administrație

Progres susținut la modernizarea infrastructurii rutiere din zona de nord a Clujului. Radu Rațiu: „Investiția realizată de Consiliul Județean va oferi acces mai rapid și conectivitate mai bună către Baciu și Cluj-Napoca”.

Lucrările de modernizare avansează pe secțiunea Săliștea Veche – Berindu, parte a drumului județean DJ 105T. După cum arată Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, investiția va oferi un acces mai rapid către Cluj-Napoca și DN1F și va contribui la o conectivitate mai bună pentru locuitorii din această parte a județului.

Progres susținut la modernizarea infrastructurii rutiere din zona de nord a Clujului. Radu Rațiu: „Investiția realizată de Consiliul Județean va oferi acces mai rapid și conectivitate mai bună către Baciu și Cluj-Napoca”.|Foto: Radu Rațiu - Facebook Progres susținut la modernizarea infrastructurii rutiere din zona de nord a Clujului. Radu Rațiu: „Investiția realizată de Consiliul Județean va oferi acces mai rapid și conectivitate mai bună către Baciu și Cluj-Napoca”.|Foto: Radu Rațiu - Facebook

 

 


Consiliul Județean Cluj asflatează un nou drum din comuna Sânpaul, care va facilita accesul clujenilor din această parte a județului spre Baciu și Cluj-Napoca.

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Consiliul Județean Cluj asflatează un nou drum din comuna Sânpaul, care va facilita accesul clujenilor din această parte a județului spre Baciu și Cluj-Napoca.|Foto: Radu Rațiu - Facebook 

Potrivit anunțului făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, lucrările sunt pe ultima sută de metri. 


Progres susținut la modernizarea infrastructurii rutiere din zona de nord a Clujului. Radu Rațiu:  „Investiția realizată de Consiliul Județean va oferi acces mai rapid și conectivitate mai bună către Baciu și Cluj-Napoca”

„Oamenii din această zonă a județului vor putea circula spre Cluj-Napoca pe această scurtătură, prin acest nou drum creat din comuna Sânpaul”, a declarat Radu Rațiu în urma vizitei în teren. 

Radu Rațiu, vicepreședinte Consiliu Județean Cluj: „Această scurtătură va oferi un timp redus de deplasare și conectivitate mai bună în zona de nord a Clujului”|Foto: Radu Rațiu - Facebook 

După finalizarea lucrărilor, proiectul va include și racordarea cu drumurile laterale. 


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Practic, traseul de pe drumul județean 105 T va asigura condiții mai bune de circulație, acces mai rapid către Baciu, Cluj-Napoca și DN1F și va contribui la o conectivitate mai bună pentru locuitorii din această parte a județului.

Lucrările de modernizare avansează pe secțiunea Săliștea Veche – Berindu, parte a drumului județean DJ 105T.|Foto: Radu Rațiu - Facebook 

Drumul reprezintă o nouă alternativă de deplasare pentru locuitorii din Sânpaul, Așchileu și din întreaga zonă.


Drumul judeţean DJ 105T are o importanță aparte întrucât acesta deservește partea de nord a Zonei Metropolitane a Clujului, aflată în continuă dezvoltare.

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