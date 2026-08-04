Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, lider în România la serviciile medicale ambulatorii. Alin Tișe: „Este o instituție medicală de referință la nivel național”.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) din Cluj-Napoca este pe primul loc în România în ceea ce privește calitatea investigațiilor clinice și paraclinice oferite pacienților.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj, lider în serviciile ambulatorii din România. Managerul SCBI Cluj, Ioan Mureșan (stânga), alături de președintele Consiliulului Județean Cluj, Alin Tișe (dreapta) | Foto: Consiliul Județean Cluj / Caăptuă video Facebook, Alin Tișe

Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, lider național în serviciile medicale ambulatorii.

Alin Tișe: „Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, instituție medicală de referință în România”

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat indicatorii privind Performanța Spitalelor Publice din România în anul 2025. Conform acestor informații, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca ocupă primul loc la nivel național în ceea ce privește calitatea investigațiilor clinice și paraclinice oferite pacienților.

„Aceste rezultate confirmă faptul că Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, aflat în subordinea Consiliului Județean, este una din instituțiile medicale de referință din România, oferind servicii medicale excepționale atât clujenilor, cât și pacienților proveniți din întreaga țară. Este și o dovadă că investițiile noastre, împreună cu profesionalismul echipei manageriale, medicale și a personalului spitalului au dat rezultatele scontate. Ne bucurăm că și aici suntem primii din România”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Servicii medicale pentru peste 430.000 de pacienți la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj în 2025

În anul 2025, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a furnizat servicii medicale în cadrul Ambulatoriului Integrat, pentru nu mai puțin de 431.379 de pacienți, ceea ce echivalează cu o medie zilnică de 1.410 persoane. Totodată, în cadrul Laboratorului de analize medicale au fost efectuate peste 1 milion de analize, cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație.

„Spitalul Clinic de Boli Infecțioase este o unitate sanitară fanion a Clujului, ce asigură servicii medicale complete, de la servicii clinice și paraclinice la spitalizare continuă și de zi, consultații în Ambulatoriul Integrat și investigații de laborator și imagistică, oferind pacienților acces la diagnostic și tratament de înaltă calitate”, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Cluj.

Proiecte de 16 mil. euro la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj

Potrivit sursei citate, în același timp, pentru a răspunde cererii tot mai mari de servicii medicale, în contextul în care finanțarea asigurată prin contractul cu CNAS nu acoperă întregul necesar, spitalul a susținut din fonduri proprii diferența de costuri.

În prezent, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, sunt în derulare două proiecte majore, cu o valoare totală de aproximativ 16 milioane de euro, care vizează modernizarea completă a infrastructurii medicale și dezvoltarea unor programe integrate de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și monitorizare pentru principalele tipuri de cancer și creșterea cu peste 50% a volumului și valorii serviciilor medicale în ambulatoriu.

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