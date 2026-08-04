Leul se depreciază puternic: Euro se apropie de pragul de 5,25 lei

Euro urcă puternic și se apropie de pragul de 5,25 lei. Leul s-a depreciat semnificativ, marți, în contextul unei crize politice prelungite.

Leul se depreciază puternic: Euro se apropie de pragul de 5,25 lei|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Moneda națională s-a depreciat marți, 4 august, atât în raport cu euro, cât și în raport cu dolarul și lira sterlină.

În același timp, leul a consemnat o ușoară apreciere față de francul elvețian, potrivit cursului de referință anunțat de Banca Națională a României (BNR).

Leul se depreciază puternic: Euro se apropie de pragul de 5,25 lei

Leul s-a depreciat în raport cu euro, care a fost calculat BNR la 5,2497 lei, în urcare cu 0,37 bani (0,07%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2460 lei, informează Agerpres.ro

Cea mai depreciere a leului în raport cu euro din ultimele 9 zile s-a înregistrat între 29 iulie (5,2337 lei) și 30 iulie (5,2439 lei), adică un avans brusc de +1,02 bani (+0,19%) într-o singură ședință.

Maximul istoric a fost atins după moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

Astfel, în ziua următoare moțiunii, pe 6 mai, euro a ajuns la 5,2688 lei, depășind pragul de 5,25 lei.

Cursul dolar – leu

În intervalul 27 iulie – 4 august, leul s-a apreciat în raport cu doalrul de la maximul de 4,6050 lei (înregistrat pe 28 iulie) până la un nivel de 4,5503 lei (pe 3 august).

La cotație din 4 august, de 4,5624 lei, leul s-a depreciat 1,21 bani (0,27%), marcând o întrerupere a celor patru ședințe consecutive de câștiguri pentru moneda națională.

Leul s-a depreciat și în raport cu lira sterlină, care a fost cotată de Banca Națională a României (BNR) la 6,1318 lei, în creștere cu 0,87 bani (0,14%) față de cotația anterioară, de 6,1231 lei.

Ușoară apreciere a monedei naționale în raport cu francul elvețian

Moneda naţională a urcat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6303 lei, în scădere cu 0,15 bani (-0,03%), faţă de 5,6318 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit marţi până la valoarea de 593,7278 lei, de la 593,4384 lei, în şedinţa precedentă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: