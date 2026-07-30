Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă rămâne deschis temporar: Sistemul energetic, solicitat în intervalele de consum maxim pe fondul caniculei și al secetei

Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă va rămâne conectat temporar la sistemul energetic național. Menținerea secetei și instalarea unui nou episod de temperaturi foarte ridicate în perioada următoare va crește gradul de solicitare a sistemului național de energie în special în intervalele de consum maxim.

Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă rămâne deschis temporar: Sistemul energetic, solicitat în intervalele de consum maxim pe fondul caniculei și al secetei|Foto: pexels.com

Nuclearelectrica a decis joi că Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la sistemul energetic, după ce cu doar o zi în urmă anunța că aceasta se va închide.

În condițiile unui debit scăzut al Dunării, decizia de menținere în funcțiune a Unității 2 a Centralei de la Cernavodă poate fi una temporară.

Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă rămâne deschis temporar: Sistemul energetic, solicitat în intervalele de consum maxim pe fondul caniculei și al secetei

Totodată, Unitatea 1 a centralei rămâne oprită până când debitul Dunării va permite repornirea ei în condiţii de siguranţă.

În prezent, Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) funcţionează în parametri de siguranţă operaţională însă, având în vedere prognozele meteorologice de vreme caniculară, se estimează o creștere a consumului energetic în perioadele de vârf, mai ales seara, potrivit datelor publicate de Transelectrica.

„În contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a CNE Cernavodă și al condițiilor hidrologice dificile generate de debitul redus al Dunării, specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează continuu evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie, fiind pregătiți să opereze în siguranță SEN în orice scenariu operational”, se arată într-un mesaj publicat de compania națională de transport al energiei electrice.

Rețeaua Electrică de Transport națională are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW import/export.

„În aceste condiții de stres, echilibrarea SEN este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei și ale pieței regionale”, menționează sursa citată.

O analiză publicată joi de Asociația Energia Inteligentă semnala că România poate depinde de importuri pentru asigurarea fluxului energetic în contextul dezactivării reactoarelor de la Cernavodă.

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