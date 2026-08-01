Director „Apele Române”, Sorin Rîndașu: „Centrala de la Cernavodă poate să funcționeze 4-5 zile în condițiile actuale. Trebuie să găsim o soluții.”

Director Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a spus că, în condițiile actuale, Centrala Nucleară de la Cernavodă poate să funcționeze circa 4-5 zile și că trebuie găsite soluții care să permită în continuare funcționarea centralei nucleare.

Director ANAR, Sorin Rîndașu: „Centrala de la Cernavodă poate să funcționeze 4-5 zile la limită” | Foto: Facebook, Nuclearelectrica Oficial

Nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, iar în condițiile actuale centrala poate funcționa la limită încă patru-cinci zile, a afirmat directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Sorin Rîndașu.

Șeful ANAR: „Centrala de la Cernavodă poate să funcționeze 4-5 zile la limită”

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de față la intrarea în țară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaș se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendința de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Brațul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forțelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat și care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de față, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulația cu un etiaj foarte mare”, a spus Sorin Rîndașu.

El a explicat că, dacă s-ar încărca mai mult, probabil că acestea ar putea să eșueze pe drum.

Șeful de la „Apele Române”

De asemenea, el a menționat că a doua măsură vizează acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos, pe sectorul Cernavodă - confluența Brațului Bala cu Dunărea Veche.

„Acestea vor fi coordonate, tot așa, în urma măsurătorilor batimetrice efectuate. Va fi, în primă fază, o concentrare în zona confluenței și apoi, pe cât posibil, în zona Cernavodă, cu restricțiile impuse de funcționarea centralei, în speță evitarea producerii turbidității. Dacă se constată că apar creșteri de turbiditate, probabil că în zona de prelevare se vor opri acțiunile respective. În aceste condiții, este destul de dificil de spus că totul este în siguranță. Sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care, în momentul de față, aduce un aport important, mai ales în condițiile în care și în Ungaria, din patru grupuri, trei deja au fost oprite, iar Bulgaria semnalează, de asemenea, probleme în funcționarea centralei nucleare de la Kozlodui. Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare. Singurul lucru pe care putem să-l spunem este că, în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitații, ceea ce a permis creșterea nivelurilor râurilor din zonă, care alimentează Dunărea Superioară, dar trebuie menționat faptul că sunt șapte zile de parcurs până la intrarea în țară și, de la intrarea în țară până la zona Cernavodă, mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie găsite, cu resursele locale, soluții care să permită în continuare funcționarea centralei nucleare. Rămâne de văzut ce capacități mai sunt, și acestea sunt limitate, capacități de acumulare care pot fi evacuate controlat în perioada următoare, doar în momentele în care este absolut necesar, pentru că propagarea se face cu o foarte mică variație de cotă, dar ea există și trebuie să se încerce nivelarea, compensarea acestui lucru', a declarat Sorin Rîndașu.

El a afirmat că acestea sunt măsurile propuse în momentul de față și dispuse prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

„Și pentru că am discutat de riscurile pentru intervențiile care se fac în zona Brațului Bala, aș dori să explic puțin că, în cazul amplasării acestor barje, care au dimensiuni de 70 de metri lungime, 3 metri înălțime și 10 metri lățime, acestea trebuie să se așeze pe fundul apei. Operațiunile respective sunt efectuate de specialiștii Armatei și ai AFDJ, împreună cu scafandrii, iar ele trebuie să fie bine fixate pe fundul apei. Și, după ce această operațiune este finalizată, ținând cont de vitezele și de adâncimea apei în zonă, este foarte dificil de spus în momentul de față, dar pot exista chiar și deplasări ulterioare ale acestora, iar atunci rolul lor să fie diminuat. Este un efort care se face pentru a putea încerca să stabilizăm toată zona respectivă și am speranța că, totuși, lucrurile merg în direcția bună. În plus, dacă discutăm de tot ce înseamnă partea de centrală nucleară, lucrurile sunt clare, nu se pune problema unor riscuri la centrală. În momentul în care se ating pragurile, procedurile lor sunt extrem de clare și totul se pune în siguranță instantaneu. De fapt, acestea sunt lucruri care sunt de la sine înțelese. De asta sunt măsuri și praguri preventive stabilite puțin mai sus decât cele până la care s-ar putea funcționa și, în condițiile în care constatăm că nivelurile vor scădea după toate aceste eforturi, dacă situația o impune, probabil că se va opri și reactorul 2 pentru a păstra totul în siguranță', a mai spus Sorin Rîndașu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: