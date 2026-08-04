Noi reglementări de circulație: Sensuri unice în cartierul Gheorgheni

Primăria Cluj-Napoca anunță noi reglementări de circulație în cartierul Gheorgheni. Sensurile unice vizează două străzi din cartier, iar noile reguli se vor aplica de miercuri, 5 august 2026.

Noi reglementări de circulație: Sensuri unice în cartierul Gheorgheni|Foto: monitorulcj.ro

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță noi reglementări de circulație în cartierul Gheorgheni.

Noile reguli de circulație, prin instituirea de sensuri unice, vizează străzile Hârlețului și Muncitorilor.

Noi reglementări de circulație: Sensuri unice în cartierul Gheorgheni

Noile reglementări de circulație din cartierul Gheorgheni se vor aplica după cum urmează:

*Se va institui sensul unic de circulație de coborâre pe strada Hârlețului, dinspre strada Mihai Veliciu înspre strada Muncitorilor.

*Se va extinde sensul unic de circulație existent pe strada Muncitorilor, de la intersecția cu strada Hârlețului și până la aleea auto fără ieșire.

Noile reglementări, aprobate prin Comisia Operativă de Circulație, vor intra în vigoare începând de miercuri, 5 august 2026 și vor fi implementate în teren prin indicatoare rutiere.

Participanții la trafic sunt îndemnați să circule cu atenție în zonele menționate și să respecte noile reglementări de circulație.

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