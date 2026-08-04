Legea ANI, în dezbatere la Senat. Modificările susținute de PSD-AUR, criticate de partidele politice.

Legea integrității a trecut de Camera Deputaților cu amendamente susținute de PSD-AUR. Proiectul de lege va ajunge în dezbaterea Senatului, ca for decizional. Modificările aduse legii ANI au fost criticate de PNL-USR.

Legea ANI, în dezbatere la Senat. Modificările susținute de PSD-AUR, criticate de partidele politice.|Foto: gov.ro

Senatul va dezbate, marți, proiectul de lege privind integritatea, dar și legea privind conservarea biodiversității, ambele proiecte reprezentând jaloane importante din PNRR cu o miză de peste 1 miliard de euro.

Legea ANI a fost adoptată, luni, de Camera Deputaților, ca prim for sesizat.

Legea ANI, în dezbatere la Senat. Modificările susținute de PSD-AUR, criticate de partidele politice.

Camera Deputaților a adoptat, luni, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, după ce proiectul a primit în aceeași zi raport favorabil din partea Comisiei juridice.

Proiectul a fost adoptat cu 184 de voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” și 16 abțineri. Alți 68 de deputați nu au votat. Astfel, actul normativ va ajunge în dezbatere la Senat, care este for decizional.

Amendamente susținute la comun de PSD și AUR

Luni, la dezbaterile din comisia juridică, PSD a depus din nou un amendament care l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Propunerea a trecut cu voturile AUR.

USR s-a opus, iar PNL s-a abținut de la vot.

Un alt amendament, care o vizează pe partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a fost propus de AUR, fiind susținut cu voturile PSD.

Astfel, potrivit amendamentului, soţii, soţiile, dar şi partenerii demnitarilor trebuie să depună declaraţii de avere şi de interese.

PNL și USR au criticat modificările la legea integrității, adoptate prin votul comun al PSD-AUR, și au semnalat „neconstituționalitatea” acestora.

Amendamentele pun în pericol atragerea fondurilor PNRR – peste 770 de milioane de euro, bani europeni, potrivit Partidului Național Liberal.

Un alt proiect de lege important se referă la conservarea biodiversității. Legea reprezintă de asemenea un jalon din PNRR.

Atât legea integrității, cât și strategia națională pentru conservarea biodiversității trebuie adoptate în cadrul sesiunii extraordinare din august a Parlamentului pentru ca România să nu piardă fonduri europene de peste 1 miliard de euro.

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