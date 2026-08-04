Traseul liniei M21, deviat temporar

Linia M21 va fi deviată temporar în Florești ca urmare a lucrărilor de refacere a carosabilului.

Traseul liniei M21 va fi deviat temporar | Foto: Facebook, Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Traseul linie M21 va fi deviat temporar în comuna Florești.

Traseu deviat temporar pentru linia M21

Ca urmare a lucrărilor de refacere a carosabilului din intersecția străzilor Cetății – Ioan Rus – Tăuțiului, traseul liniei de autobuz M21 va fi modificat temporar în perioada 5-7 august 2026.

„Pe durata lucrărilor, autobuzele care deservesc linia M21 vor circula deviat pe strada Eroilor, urmând traseul aferent liniei M26. Vă rugăm să aveți în vedere această modificare atunci când vă planificați deplasările”, a anunțat Primăria comunei Florești, marți, 4 august 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

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