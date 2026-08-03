180 kg de explozibil pentru dislocarea stâncii din apropierea brațului Bala: Debitul Dunării, direcționat către centrala de la Cernavodă

Stânca aflată în apropierea brațului Bala al Dunării a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil. Măsura urmărește să reechilibreze debitul Dunării pentru asigurarea funcționării centralei de la Cernavodă.

180 kg de explozibil pentru dislocarea stâncii din apropierea brațului Bala: Debitul Dunării, direcționat către centrala de la Cernavodă|Sursa: captură video - Ministerul Apărării Naționale, România - Facebook

Militarii români au efectuat cu succes detonarea controlată a unei încărcături explozive de mare putere, pentru creșterea debitului brațului Dunărea Veche, în vederea alimentării cu apă a Centralei de la Cernavodă, potrivit unei informări publicate de Ministerul Apărării Naționale (MApN) pe pagina de Facebook.

În aceste zile, MApN a intervenit cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru a devia cursul Dunării spre Centrala Nucleară Cernavodă.

180 kg de explozibil pentru dislocarea stâncii din apropierea brațului Bala: Debitul Dunării, direcționat către centrala de la Cernavodă

Stânca aflată în apropierea brațului Bala al Dunării a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil, a anunțat, luni, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, care a precizat că prin această măsură s-a urmărit să se reechilibreze debitul Dunării.

„Este o intersecție a Dunării. Brațul Bala are o diferență de nivel de patru metri, motiv pentru care un procent cam de 85% din debitul Dunării se duce pe brațul Bala și doar 15% se duc înspre Cernavodă.

Având în vedere acest procent foarte dezavantajos pentru Cernavodă, a existat un proiect care să ridice albia, nivelul de fund al brațului Bala și să coboare, să dragheze brațul Dunării vechi, astfel încât să se compenseze, să se reechilibreze debitul. (...) Stânca a fost dislocată. S-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure patru metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (...) Indiferent de consecințele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării Dunării vechi”, a precizat Miruță, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.ro

Potrivit ministrului, urmează ca cele două barje care au fost aduse la fața locului să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat.

„E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată. Deseară înțeleg că sunt șanse să vină cea de-a treia barjă direct încărcată și în cursul zilei de mâine, mâine seară, să vină și ultima barjă pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineața, dacă colegii de la Apele Române care analizează în fiecare zi etapele care mai trebuie făcute vor decide asta. Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri - joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită”, a explicat Radu Miruță.

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