Emil Boc: „De la 1 septembrie vom avea 3,5 km de bandă dedicată transportului în comun pe ruta Cluj-Florești”

Au fost finalizate marcajele rutiere de pe Calea Florești. „Din 1 septembrie vom avea 3,5 km de bandă dedicată autobuzelor”, spune primarul Emil Boc.

Emil Boc: „De la 1 septembrie vom avea 3,5 km de bandă dedicată transportului în comun pe ruta Cluj-Florești”|Foto: Emil Boc - Facebook

Pe Calea Florești au început ultimele pregătiri pentru noua configurație rutieră cu șase benzi de circulație.

Au fost finalizate marcajele rutiere de pe Calea Florești|Foto: Emil Boc - Facebook

„O veste bună pentru cei care circulă pe ruta Cluj-Napoca – Florești: am finalizat marcajele longitudinale pe Calea Florești”, a anunțat edilul Emil Boc printr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Emil Boc: „De la 1 septembrie, punem în funcțiune 3,5 km de bandă dedicată transportului în comun pe ruta Cluj-Florești”

Astfel, în continuare lucrările au vizat aplicarea marcajelor rutiere pentru trecerile de pietoni și cele de direcționare.

Emil Boc: „De la 1 septembrie vom avea 3,5 km de bandă dedicată transportului în comun pe ruta Cluj-Florești”|Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Clujului a prezentat și evoluția lucrărilor pentru perioada următoare de pe una dintre cele mai importante rute din Cluj:

„Finalizăm toate marcajele, având în vedere faptul că trebuie să treacă circa 10 -12 zile de la aplicarea ultimului strat de asfalt și până la trasarea marcajelor cu biocomponent”, a explicatul edilul Clujului în urma vizitei efectuate în teren.

Circulația rutieră, extinsă la șase benzi. Traseu de 3,5 km dedicat transportului public în comun pe direcția Cluj-Florești|Foto: Emil Boc - Facebook

De altfel, edilul a amintit că pentru realizarea noii configurații rutiere au fost relocate 154 de locuri de parcare de pe Calea Florești, etapă ce face posibilă amenajarea a șase benzi de circulație, dintre care două vor fi dedicate transportului public în comun. Acestea vor lega Podul Calvaria de viitorul Spital Regional de Urgență și vor putea fi utilizate inclusiv de ambulanțe și bicicliști.

„Obiectivul este ca, de la 1 septembrie, să fie realizate 3,5 km de bandă dedicată transportului public, de la Spitalul Regional de Urgență, aflat în construcție, până la Podul Calvaria.

Practic, vom avea transport în comun de calitate mai rapid prin care vom descongestiona zona Cluj-Florești, care este cea mai aglomerată rută de transport la nivel național”, a adăugat primarul Emil Boc.

Astfel, de la 1 septembrie, odată cu deschiderea circulației pe drumul național Cluj–Florești, în urma extinderii la șase benzi, Clujul va câștiga 3,5 kilometri de bandă dedicată transportului public.

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