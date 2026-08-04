Rezultate finale Titularizare 2026: În Cluj, peste 63% dintre candidați au luat note peste 7. Două note de 10 în județ.

Potrivit rezultatelor finale la examenul de Titularizare 2026, publicate marți, județul Cluj se plasează pe locul secund la nivel național cu un procent de 63,1% al notelor peste 7 obținute de către candidații care au susținut proba scrisă. Doi candidați din Cluj au obținut nota 10.

Rezultate finale Titularizare 2026: În Cluj, peste 63% dintre candidați au luat note peste 7. Două note de 10 în județ.| Foto: DepositPhotos.com

La nivel național, numărul candidaților cu note peste 7 la proba scrisă a examenului de titularizare a crescut cu 3,36% după rezolvarea contestațiilor, a informat marți Ministerul Educației.

Astfel, au fost înregistrate 7.222 de contestații, reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor.Procesul de reevaluare a lucrărilor cu note contestate a generat modificarea notelor inițiale pentru 7.121 de lucrări (98,6%), astfel: prin mărire - pentru 4.452 de lucrări (62,52%), respectiv prin micșorare - pentru 2.669 de lucrări (37,48%).

Rezultate finale Titularizare 2026: În Cluj, peste 63% dintre candidați au luat note peste 7. Două note de 10 în județ.

„Aceste modificări au condus la creșterea cu 3,36% a numărului de candidați cu note peste 7 (de la 16.140 la 17.205 candidați), respectiv a procentului final de note ≥7 (șapte): 54,41% (în creștere cu aproape 8% față de anul precedent - 46,66%)”, transmite Ministerul Educației.

În județul Cluj, procentul de 63,1% al notelor peste 7 (șapte) obținute de către candidații care au susținut proba scrisă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar situează județul pe al doilea loc în clasamentul național.

Sursa: edu.ro

În județul Cluj, doi candidați au obținut nota 10 (0,12%), la disciplinele biologie și învăţământ preşcolar, educatoare, linia română.

Distribuția notelor în județul Cluj după contestații

În județul Cluj au fost 1.705 de lucrări finale evaluate, din care:

*2 candidați au obținut nota 10

*1.076 de candidați (63,11%) au obținut note între 7 - 9,99.

*475 de candidați (27,86%) au obținut note între 5 - 6,99.

*152 de candidați (8,91%) au obținut note sub 5.

În județul Cluj, numărul candidaților care au obținut note de promovare (peste 7), a crescut de la 59,6% la 63,1%, conform rezultatelor finale după soluționarea constestațiilor, astfel încât Clujul se regăsește pe locul doi la nivel național, după Dolj (63,3%), în privința ratei de promovare.

Repartizarea candidaților pe posturile vacante

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august, conform sursei citate.

În acest scop, au fost publicate 6.166 de posturi vacante, disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în contextul în care numărul candidaților depășește 7.200.

Cele mai multe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt: *posturi aferente învățământului antepreșcolar - 871;

*posturi aferente învățământului preșcolar - 770;

*posturi aferente învățământ primar - 714;

*posturi pentru profesori itineranți și de sprijin - 428;

*posturi pentru profesori-consilieri școlari - 338.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.

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Foto: DepositPhotos.com

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