Bolojan anunță că Dacia și Ford au oprit temporar activitatea de producție. Guvernul cere marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Dacia și Ford au oprit producția până pe 19 august, măsură care va reduce consumul de energie cu aproximativ 200 MW, iar alte companii ar putea lua decizii similare.

Bolojan anunță că Dacia și Ford au oprit temporar activitatea de producție. Guvernul cere marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie.|Foto: gov.ro

În urma întâlnirii cu reprezentanții marilor consumatori industriali, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, luni, reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul 19:00-23:00, decizie agreată în cadrul discuțiilor.

De asemenea, acolo unde este posibil, autoritățile vor reduce iluminatul arhitectural și intensitatea iluminatului public în timp ce o serie de companii își vor adapta programul de funcționare în perioadele de consum maxim.

Bolojan anunță că Dacia și Ford au oprit temporar activitatea de producție. Guvernul cere marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie.

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către asumarea unor măsuri voluntare de reducere a consumului de energie:

„Fac un apel către cetățeni, companii, autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul”, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă premierul demis Ilie Bolojan.

Am convenit cu principalii consumatori că fiecare dintre ei vor lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului. O parte din companii au intrat în mentenanță, în reparații. Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită, până pe 19 august, ceea ce înseamnă o reducere a consumului cu 200 MW. Urmează și alții.

În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern, în cazul în care nu vom putea asigura consumul prin reducerea voluntară pentru a pune în practică un mecanism de limitare a consumului. Cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare vor avea un consum stabilit (consum plafonat – n.red.). Această măsură este una de rezervă.

Situația din domeniul energetic, resimțită în toamnă prin prețuri mai mari

În acest moment, nu luăm în calcul, în afară de măsurile care pot fi luate pentru marii consumatori, o problemă privind asigurarea energiei pentru consumatorii casnici sau spitale. Importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transforma în prețuri, probabil în toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap. Inevitabil va fi o anumită influență”, a susținut Ilie Bolojan.

După cum a arătat Ilie Bolojan, măsurile vor fi adaptate activității fiecărei companii:

„Companiile sunt în situații diferite. Unii pot să reducă cantități mai mici, alții mai mari. Unii pot să oprească producția, unii nu pot deloc. Unii intră în reparații și mentenanță din august”, a mai spus premierul interimar.

Minus de producție de energie în regiune de peste 4.000 de megawați

România are un deficit important de energie seara, între orele 19:00 și 23:00, pe care îl acoperă din importuri, însă și pe acest segment există o presiune importantă pentru că în întreaga regiune se înregistrează un deficit de energie de peste 4.000 de megawați.

Ilie Bolojan a reamintit că debitele pe Dunăre sunt cele mai mici din ultimii 40 de ani și se situează, astăzi, la aproximativ 1.450 mc/s, iar tendința este de scădere, în așa fel încât în a doua jumătate a acestei săptămâni se va ajunge la debite estimate de aproximativ 1.400 mc/s.

În aceste condiții, premierul interimar a precizat că în urma scăderii debitelor atât pe Dunăre, cât și în celelalte bazine hidrografice, capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate.

„Doar un grup funcționează parțial și de la 2.000 de megawați, acolo avem un minim de 1.750 de megawați. Noi suntem în situația în care a trebuit să închidem un grup de la Cernavodă și avem un minus de 550 de megawați. Avem deci un minus de producție în regiune de peste 4.000 de megawați.(...).Suntem în situația în care, la orele serii, între ora 19:00 și 23:00, avem un deficit important de energie pe care îl acoperim din importuri. Consumurile estimate în aceste zile sunt de peste 7.000 de megawați într-o zi, 7.500 - 7.600, cu o reducere de consum de sub 7.000 de megawați în zilele de la sfârșitul săptămânii, așa cum am avut sâmbătă sau duminică. În aceste situații importăm peste 2.000 - 2.500 de megawați zilnic”, a precizat Bolojan.

Un obiectiv important vizează menținerea în funcțiune a Grupului 2 de la Cernavodă, iar fiecare zi câștigată cu acest grup în funcțiune înseamnă peste 650 de megawați, adică aproape 10% din producția de energie din România în producție în bandă, cu producția foarte valoroasă seara, care stabilizează sistemul energetic.

Din cauza debitului redus al Dunării, Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat în 28 iulie. Cele două unități ale centralei de la Cernavodă au o capacitate de 700 MWe fiecare și acoperă aproximativ 20% din totalul producției cu unități dispecerizabile din România.

La finalul săptămânii trecute, autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri și pe fluviul Dunărea.

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