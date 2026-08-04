Soluții pentru cartierul Iris: modernizarea infrastructurii rutiere și conectivitate crescută. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile vin în urma discuției directe cu oamenii”.

Viceprimarul Dan Tarcea continuă dezbaterile cu clujenii pentru identificarea ideilor și soluțiilor de dezvoltare a cartierelor. Creșterea conectivității zonei, modernizarea infrastructurii rutiere și aspecte legate de utilități sunt câteva dintre temele abordate pentru cartierul Iris.

Soluții pentru cartierul Iris: modernizarea infrastructurii rutiere și conectivitate crescută. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile vin în urma discuției directe cu oamenii”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Primăria Cluj-Napoca continuă întâlnirile din cartiere pentru identificarea soluțiilor la problemele semnalate de localnici.

Viceprimarul Clujului Dan Tarcea s-a întâlnit cu localnicii din cartierul Iris pentru a dezbate și a identifica soluții la principalele probleme semnalate de clujenii din zonă.

Soluții pentru cartierul Iris: modernizarea infrastructurii rutiere și conectivitate crescută. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile vin în urma discuției directe cu oamenii”.

Soluții pentru cartierul Iris: modernizarea infrastructurii rutiere și conectivitate crescută. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile vin în urma discuției directe cu oamenii”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Astfel, în cadrul întâlnirii, desfășurate săptămâna trecută, au fost analizate o serie de teme, precum modernizarea infrastructurii rutiere, îmbunătățirea conexiunilor din zonă, transportul public și situațiile legate de utilități.

Unul dintre principalele subiecte a vizat modernizarea străzilor Silvaniei, Lipova și Ciucea, potrivit viceprimarului Dan Tarcea. Documentațiile pentru aceste investiții se află în etapa de obținere a autorizațiilor de construire, iar administrația locală își propune ca lucrările să fie încheiate până în 2027. În acest context, Dan Tarcea a semnalat că va solicita proiectanților să accelereze finalizarea documentațiilor necesare pentru demararea investițiilor.

În cadrul dezbaterii a fost abordată și situația străzii Șimleului, care nu este inclusă în actualul program de modernizare. Astfel, a fost analizată posibilitatea ca Primăria să preia anumite străzi sau tronsoane de drum, pentru a putea realiza în mod legal lucrări de modernizare.

Creșterea conectivității

O altă temă discutată în cadrul întâlnirii cu locuitorii din cartierul Iris a fost creșterea conectivității zonei:

„Am discutat despre posibilitatea realizarii unei legături dinspre strada Bach către străzile Voroneț și Giuseppe Verdi, dar și despre viitoarea conexiune dintre Bulevardul Muncii și zona Hornbach, odată cu realizarea noului pod”, a declarat viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea.

Situația drumului din Valea Fânațelor a fost, de asemenea, discutată în cadrul întâlnirii din cartier. Viceprimarul a anunțat că, în cursul acestui an, va realiza o vizită în zonă împreună cu echipa tehnică a Primăriei pentru a evalua situația și pentru a identifica soluțiile care pot fi realizate.

Utilități și transport public

De asemenea au fost semnalate și problemele privind refularea canalizării, inclusiv în zona Bulevardului Muncii nr. 33.

DanTarcea a precizat că rețelele de apă, canalizare și gaz nu sunt administrate de Primărie, însă a promis că va discuta punctual cu operatorii responsabili pentru găsirea unor soluții.

Îmbunătățirea programului și a frecvenței unor linii de transport public, montarea de stâlpișori pentru protejarea trotuarelor, remedierea unor probleme aflate încă în garanție în zona Oașului 272F, au reprezentat alte subiecte de dezbatere și analiză în cadrul întâlnirii cu localnicii din cartierul Iris.

Regulament pentru comerțul sezonier

În cadrul dezbaterii a fost abordată și problema proprietăților neîngrijite. Potrivit viceprimarului, proprietarii vor fi notificați pentru a efectua lucrările de salubrizare și deratizare necesare.

Totodată, Dan Tarcea a anunțat că este analizată posibilitatea elaborării unui regulament local privind comerțul sezonier cu fructe și legume desfășurat pe terenuri private.

„Am preluat situațiile semnalate și le voi discuta punctual cu direcțiile Primăriei și cu operatorii responsabili, pentru a clarifica soluțiile posibile și pașii necesari în fiecare caz”, a declarat la finalul întâlnirii viceprimarul Dan Tarcea, care a mulțumit tuturor celor care au participat la dezbatere și au prezentat deschis problemele zonei.

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