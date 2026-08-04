Kiddy Park se deschide la VIVO! Cluj-Napoca: o nouă destinație de joacă și aventură pentru copii (P)

VIVO! Cluj-Napoca își completează oferta de experiențe dedicate întregii familii prin deschiderea Kiddy Park, un nou loc de joacă indoor modern și interactiv, situat la etajul centrului comercial, la intrarea nr. 4.

Noua zonă de divertisment readuce în VIVO! un spațiu special dedicat copiilor, oferindu-le posibilitatea de a se juca, explora și învăța într-un mediu sigur, modern și plin de provocări, în timp ce părinții se pot bucura de o experiență relaxată de shopping.

Elementul central al Kiddy Park este impresionanta structură modulară desfășurată pe trei niveluri, care include trasee de aventură, obstacole și zone de explorare adaptate diferitelor categorii de vârstă. Atracția principală este spectaculosul tobogan dublu cu patru piste de alunecare și iluminare LED, completat de o piscină cu bile, tuneluri, poduri suspendate, trambulină interactivă și numeroase provocări care încurajează mișcarea și spiritul de aventură.

Pe lângă zona activă de joacă, copiii pot descoperi o serie de echipamente interactive și educative, precum mese interactive, cuburi LEGO gigant, cuburi magnetice JollyHeap, peretele interactiv KikiWall, panouri cu bile, casete luminoase și alte jocuri care stimulează creativitatea, coordonarea și dezvoltarea cognitivă.

Kiddy Park a fost conceput ca un spațiu în care distracția și învățarea se completează reciproc, oferind copiilor experiențe care dezvoltă imaginația, colaborarea și încrederea în propriile abilități, într-un cadru atractiv și sigur.

"Ne bucurăm să aducem din nou în VIVO! Cluj-Napoca un loc de joacă dedicat copiilor. Știm cât de important este pentru familii să găsească într-un singur loc atât oportunități de shopping și petrecere a timpului liber, cât și activități care îi bucură pe cei mici. Kiddy Park completează această experiență și transformă VIVO! într-o destinație și mai atractivă pentru întreaga familie.", a declarat Larisa Burcă, Center Manager VIVO! Cluj-Napoca.

Noul spațiu este deschis zilnic, între orele 10:00 și 22:00, și îi așteaptă pe cei mici la etajul centrului comercial, lângă intrarea nr. 4.

Detalii

Locație: VIVO! Cluj-Napoca, etaj, lângă intrarea nr. 4

VIVO! Cluj-Napoca, etaj, lângă intrarea nr. 4 Program: Zilnic, 10:00 – 22:00

Prin deschiderea Kiddy Park, VIVO! Cluj-Napoca își consolidează poziția de destinație pentru întreaga familie, oferind vizitatorilor nu doar o experiență completă de shopping, ci și noi oportunități de petrecere a timpului liber, într-un spațiu modern, sigur și dedicat copiilor.