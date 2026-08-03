Care sunt cele mai căutate facultăți de la UBB. Peste 13.900 de candidați și-au confirmat locurile

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca încheie prima sesiune de admitere din acest an universitar, și rămâne în topul preferințelor absolvenților, cu peste 13.900 de candidați care și-au confirmat locurile la programele de licență, master și doctorat.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca încheie prima sesiune de admitere din acest an universitar / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Peste 13.900 de candidați și-au confirmat locurile la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, la finalul primei sesiuni de admitere pentru anul universitar 2026-2027. Instituția înregistrează o ușoară creștere față de anul trecut în ceea ce privește numărul studenților confirmați, iar reprezentanții universității spun că interesul ridicat reconfirmă statutul UBB de una dintre cele mai căutate universități din România.



Potrivit datelor centralizate după sesiunea de admitere din vara acestui an, prezentate în cadrul unei conferințe de presă, cei mai mulți candidați au ales programele de licență, însă și studiile de master au atras un număr ridicat de înscriși. În paralel, admiterea la doctorat continuă, astfel că numărul doctoranzilor va crește odată cu sesiunea din toamnă.

Peste 9.100 de locuri confirmate la licență. Care facultate a fost în topul preferințelor

La nivelul studiilor de licență, peste 9.130 de candidați și-au confirmat statutul de student în urma admiterii organizate pentru anul universitar 2026-2027. Dintre aceștia, 51% vor studia pe locuri cu taxă, un procent apropiat de cel înregistrat anul trecut. Rezultatele arată că interesul s-a concentrat în special asupra programelor din domeniile economic, psihologie, drept, administrație publică și IT.

De asemenea, potrivit rectorului Daniel David, pentru locurile finanțate de la buget concurența a fost, în medie, de aproximativ doi candidați și jumătate pe un loc, însă nivelul competiției a variat în funcție de facultate.

În topul preferințelor s-a aflat Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, cu peste 1.800 de studenți confirmați în anul I. Pe locurile următoare s-au clasat Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), cu peste 1.600 de confirmări, și Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), cu peste 760 de candidați.

După încheierea tuturor etapelor admiterii din sesiunea de vară, Universitatea Babeș-Bolyai a înregistrat un număr mare de candidați care și-au confirmat locurile. Confirmarea reprezintă pasul prin care cei admiși își exprimă decizia finală de a deveni studenți ai universității și este unul dintre cei mai relevanți indicatori ai interesului pentru programele de studiu oferite de UBB.

UBB rămâne un magnet și pentru studiile de master. Care e situația la doctorat

Și programele de master au atras un număr mare de candidați. Potrivit datelor transmise de universitate, peste 4.530 de persoane admise în sesiunea din iulie și-au confirmat locurile.

Cele mai multe confirmări s-au înregistrat la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Facultatea de Geografie și Facultatea de Istorie și Filosofie.

În prima sesiune de admitere la doctorat, 262 de candidați și-au confirmat locurile. Totuși, cifra este una provizorie, deoarece cele mai multe școli doctorale organizează admiterea în sesiunea din toamnă.

Numărul final al doctoranzilor care vor începe studiile în anul universitar 2026-2027 va fi cunoscut după încheierea celei de-a doua sesiuni de admitere.

De la nanoștiințe la educație timpurie. Noutățile UBB din această toamnă

Din anul universitar 2026-2027, Universitatea Babeș-Bolyai vine cu două programe noi de licență. Este vorba despre Nanoștiințe, în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, și Educație timpurie, program care va funcționa la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, atât la Cluj-Napoca, cât și la extensia din Năsăud.

Programul de Educație timpurie a fost creat în urma separării fostei specializări Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, în timp ce Nanoștiințe marchează extinderea ofertei educaționale într-un domeniu aflat într-o dezvoltare accelerată.

Universitatea pregătește și alte specializări noi, însă acestea vor fi lansate începând din 2027. Printre ele se numără Știința mediului în limba engleză, Managementul proiectelor și resurselor umane în sectorul public și Științe aplicate în criminalistică.

Despre a doua sesiune de admitere

Candidații care nu au prins un loc în sesiunea din vară sau care nu au participat la prima etapă de admitere vor mai avea ocazia să se înscrie și în această toamnă. Universitatea Babeș-Bolyai organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 7-16 septembrie, pentru locurile rămase disponibile la cele 23 de facultăți.

Sesiunea din toamnă va include toate etapele obișnuite ale admiterii: înscrierile, probele de concurs, acolo unde acestea sunt prevăzute, afișarea rezultatelor, soluționarea contestațiilor, confirmarea locurilor și redistribuirea celor rămase vacante.

Înainte de începerea înscrierilor, fiecare facultate va publica numărul de locuri disponibile, condițiile de admitere și calendarul propriu al concursului.

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