Adversar din Premier League pentru CFR Cluj în cazul în care o elimină pe Tromso în preliminariile Conference League! Lotul este evaluat la peste 600 de milioane de euro

CFR Cluj a aflat cu ce echipă va juca în cazul în care o va elimina pe Tromso din turul 3 preliminar pentru Conference League.

CFR Cluj va înfrunta un adversar din Premier League dacă trece de Tromso / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Luni, de la ora 15:00, la sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți pentru preliminariile Conference League, competiție unde mai evoluează o singură echipă românească.

CFR Cluj a rămas singura echipă din România în preliminariile pentru Conference League. Ardelenii vor juca cu Tromso, locul 3 în Norvegia, în turul al treilea preliminar. Dacă îi vor elimina pe nordici, ardelenii vor avea un adversar pe măsură în play-off-ul competiției.

Dacă va trece de Tromso, CFR Cluj se va duela cu Brighton, formație care a încheiat pe locul 8 sezonul trecut din Premier League și are un lot evaluat la 647 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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