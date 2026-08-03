Central Park Wine Festival aduce împreună oameni, producători și povești într-un eveniment care celebrează vinul, gastronomia și comunitatea

De 8 ani de zile, finalul verii are gust de vin rosu, prosseco sau vin alb parfumat la Cluj. Între 27 și 30 august, Central Park Wine Festival transformă Parcul Central într-un loc de întâlnire pentru iubitorii de vin și gastronomie.

Central Park Wine Festival aduce împreună oameni, producători și povești într-un eveniment care celebrează vinul, gastronomia și comunitatea|Foto: Central Park Wine Festival - Facebook

Timp de patru zile, vizitatorii vor putea descoperi crame din România și din străinătate, etichete atent selecționate și experiențe care pun în valoare cultura vinului și bucuria de a petrece timp împreună.

Central Park Wine Festival: opt ediții care dau gust finalului de vară

Ediția din acest an reunește atât crame consacrate, cât și expozanți aflați la prima participare în cadrul festivalului.

Central Park Wine Festival: opt ediții care dau gust finalului de vară|Foto: WineFest 2026

Selecția de vinuri include etichete care nu se regăsesc în mod obișnuit în marile lanțuri de magazine, oferind publicului ocazia de a descoperi producători independenți, vinuri de autor și povești care merită aduse în prim-plan.

Central Park Wine Festival aduce împreună oameni, producători și povești într-un eveniment care celebrează vinul, gastronomia și comunitatea|Foto: Central Park Wine Festival - Facebook

„Băcănia din Parc”: spațiu dedicat producătorilor locali și produselor artizanale

Noutatea celei de-a VIII-a ediții este lansarea zonei „Băcănia din Parc”, un spațiu dedicat producătorilor locali și produselor artizanale. Vizitatorii vor putea descoperi produse Gourmet, miere, dulcețuri și alte specialități locale atât din zona Clujului cât ți internațional, într-o zonă creată pentru a completa firesc experiența degustării și pentru a susține producătorii din regiune.

Central Park Wine Festival: opt ediții care dau gust finalului de vară|Foto: Central Park Wine Festival - Facebook

Gastronomia ocupă și în acest an un loc important în programul festivalului.

Show-uri de live cooking

Show-urile de live cooking susținute de chefi invitați vor aduce în prim-plan preparate gătite pe loc și asocieri culinare inspirate, oferind publicului ocazia de a descoperi noi combinații de gusturi și moduri în care vinul poate fi pus în valoare la masă.

Activități pentru familie, zone de relaxare și spații dedicate copiilor

Pe lângă degustări și experiențele gastronomice, festivalul pregătește activități pentru întreaga familie, zone de relaxare și spații special amenajate pentru copii, astfel încât fiecare vizitator să se poată bucura de ultimele zile ale verii într-unul dintre cele mai frumoase locuri din Cluj-Napoca.

Central Park Wine Festival aduce împreună oameni, producători și povești într-un eveniment care celebrează vinul, gastronomia și comunitatea

Între 27 și 30 august, Central Park Wine Festival transformă Parcul Central într-un loc de întâlnire pentru iubitorii de vin și gastronomie|Foto: Central Park Wine Festival - Facebook

De opt ediții, Central Park Wine Festival aduce împreună oameni, producători și povești într-un eveniment care celebrează vinul, gastronomia și comunitatea. An de an, festivalul își propune să promoveze cultura vinului și să ofere publicului ocazia de a descoperi etichete și producători pe care nu îi întâlnește în mod obișnuit, într-un cadru relaxat, în mijlocul naturii.

Central Park Wine Festival va avea loc în perioada 27–30 august 2026, în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca. Programul complet al festivalului și lista participanților vor fi publicate în perioada următoare pe canalele oficiale ale evenimentului.

Evenimentul este organizat de Amprenta Advertising, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Local Cluj-Napoca.

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