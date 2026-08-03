Deputatul Ovidiu Cîmpean cere social-democraților să renunțe la sabotarea reformelor din PNRR: „PSD poate bloca reformele, dar nu poate bloca nota de plată a propriului populism”

În contextul în care România a evitat la limită retrogradarea în categoria nerecomandată investițiilor, deputatul Ovidiu Cîmpean cere PSD să renunțe la populism și la jocurile politice ale căror costuri vor fi suportate de români: „PSD trebuie să înceteze sabotarea reformelor”, avertizează parlamentarul clujean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean cere social-democraților să renunțe la sabotarea reformelor din PNRR: „PSD poate bloca reformele, dar nu poate bloca nota de plată a propriului populism”| Foto: Ovidiu Cîmpean

Agenția de rating Fitch a menținut ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Statul trebuie să continue însă adoptarea jaloanelor asumate prin PNRR, în caz contrar România riscă să piardă miliarde de euro.

În acest context, parlamentaul liberal de Cluj Ovidiu Cîmpean trage un semnal de alarmă și cere PSD să renunțe la „sabotarea reformelor”.

Deputatul Ovidiu Cîmpean cere social-democraților să renunțe la sabotarea reformelor din PNRR: „PSD poate bloca reformele, dar nu poate bloca nota de plată a propriului populism”

Decizia agenției de rating Fitch arată că măsurilor adoptate de Guvern au dat rezultate, România rămâne însă în continuare vulnerabilă, sens în care adoptarea reformelor trebuie să continue.

Astfel, blocarea reformelor de către social-democrați poate pune în pericol atât fondurile din PNRR, cât și ratingul de țară, avertizează în mesajul său deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj):

„România a evitat retrogradarea la «junk» la limită.

Decizia Fitch nu este un motiv de triumfalism. Este confirmarea că măsurile Guvernului Bolojan au făcut diferența: deficitul a început să scadă mai repede decât se estima, reformele din PNRR au continuat, iar accesul la fondurile europene a fost menținut.

România rămâne însă vulnerabilă. Deficitul este încă mare, iar blocarea reformelor pune în pericol miliardele din PNRR și ratingul țării”, semnalează parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Totodată, Cîmpean solicită PSD să înceteze „sabotarea reformelor” și arată că nota de plată pentru populismul practicat de PSD este plătită de români, nu din sediul de partid al social-democraților:

„PSD trebuie să înceteze sabotarea reformelor.

O retrogradare nu se plătește din sediul PSD din Kiseleff. Se plătește prin dobânzi mai mari, credite mai scumpe și mai puțini bani pentru spitale, școli și investiții.

PSD poate bloca reformele, dar nu poate bloca nota de plată a propriului populism. Ea ajunge întotdeauna la români”, adaugă deputatul de Cluj Ovidiu Cîmpean.

Parlamentul se întrunește în această săptămână într-o nouă sesiune extraordinară pentru a adopta reformele din PNRR privind biodiversitatea și integritatea demnitarilor. Cele două proiecte restante din PNRR, depășesc 1 miliard de euro.

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