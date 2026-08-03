Daniel David: România are prea puțini cercetători și prea multe unități de cercetare. Rectorul UBB explică rolul centrelor de excelență

România are prea puțini cercetători și un sistem de cercetare fragmentat, susține rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David. În contextul prezentării rezultatelor admiterii la UBB, acesta a explicat de ce centrele de excelență sunt considerate o soluție pentru creșterea performanței cercetării românești.

Rectorul UBB, Daniel David, fost ministru al Educației în Guvernul Bolojan, conferință de presă susținută la Universitatea Babeș-Bolyai |Foto: Mădălina Ivan - monitorulcj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai a încheiat sesiunea de admitere din această vară cu peste 13.900 de candidați care și-au confirmat locurile la programele de licență și master. În cadrul conferinței în care a prezentat rezultatele admiterii, rectorul UBB, Daniel David, a vorbit și despre una dintre problemele cu care se confruntă cercetarea din România și despre rolul pe care îl vor avea centrele de excelență finanțate de Ministerul Educației.

Admiterea a crescut ușor, însă tendința pe termen lung rămâne descendentă

Universitatea Babeș-Bolyai a înregistrat în această vară un număr ușor mai mare de studenți care și-au confirmat locurile la admitere față de anul trecut. Rectorul UBB, Daniel David, spune însă că această creștere nu indică o schimbare de tendință, ci este explicată, în principal, prin numărul mai mare de absolvenți care au promovat examenul de bacalaureat.

„Pur și simplu cred că este o creștere generată de faptul că sunt mai mulți absolvenți de bacalaureat în comparație cu anul trecut. Nu cred că este ceva special. Creșterea e acolo, nu-i spectaculoasă”, a declarat Daniel David.

În opinia rectorului, provocarea pentru universități va apărea în următorii ani, pe fondul declinului demografic. Numărul tot mai redus al elevilor din învățământul preuniversitar se va reflecta, inevitabil, și în numărul candidaților care vor ajunge la facultate.

„Avem mai puțini tineri pe generații în preuniversitar. Odată ce în fiecare generație numărul de tineri este mai mic, este clar că termină mai puțin liceul, mai puțini își vor lua bacalaureatul și atunci și opțiunea pentru universitate va fi afectată”, a explicat rectorul UBB.

Daniel David: Sistemul românesc de cercetare este prea fragmentat

În cadrul aceleiași conferințe, rectorul UBB a abordat și tema cercetării, despre care spune că reprezintă una dintre provocările majore ale învățământului superior din România.

Potrivit lui Daniel David, evaluările realizate la nivel european arată că România dispune de numeroase unități de cercetare, însă are prea puțini cercetători, ceea ce face dificilă formarea unor echipe suficient de puternice pentru a concura pe plan internațional.

„Analizele internaționale și europene arată că sistemul românesc de cercetare este fragmentat, are puțini cercetători, dar în același timp multe unități de cercetare, dezvoltare și inovare. Atunci când nu ai o masă critică, nu poți conta în marea competiție internațională de competitivitate”, a declarat Daniel David.

Pornind de la această concluzie, Ministerul Educației a lansat, în 2024, competiția pentru finanțarea centrelor de excelență, proiect prin care sunt reunite echipe de cercetare din mai multe instituții și regiuni ale țării.

„Ministerul a demarat un mare proiect pentru a finanța centre de excelență, gândite ca fiind o structură în care ai o unitate centrală și membri din toată țara, pe anumite teme. Această rețea, odată ce își pune împreună cunoștințele, expertiza și activitățile, poate să genereze o masă critică care să conteze la nivel european și internațional”, a explicat rectorul.

Cum vor funcționa noile centre de excelență. Câte centre sunt coordonate de UBB

Daniel David spune că un centru de excelență nu înseamnă o singură instituție, ci o structură care reunește cele mai performante echipe de cercetare dintr-un anumit domeniu, indiferent de universitatea sau institutul din care provin.

„Un centru de excelență reprezintă o structură formată din mai multe unități academice din România, de obicei distribuite în toată țara, care sunt cei mai buni în domeniul centrului și care, lucrând împreună, încearcă să genereze cunoaștere, dar și aplicații socioeconomice care să fie compatibile și comparabile cu ce avem la nivel internațional, care să transforme România într-un reper în acel domeniu”, a declarat rectorul UBB.

Acesta a arătat că scopul acestor structuri este de a reuni expertiza existentă în mai multe centre universitare și de cercetare, astfel încât proiectele dezvoltate în România să poată concura cu cele derulate la nivel european.

În urma competiției organizate de Ministerul Educației, Universitatea Babeș-Bolyai a obținut două centre de excelență. Rectorul subliniază însă că activitatea de cercetare a universității nu se rezumă la aceste proiecte.

„Deocamdată asta a fost competiția. Astea sunt cele două domenii pe care le avem la UBB. Dar asta nu înseamnă că la UBB nu avem și alte domenii care nu au intrat în zona centrului de excelență, dar sunt zone de excelență”, a spus Daniel David.

Unul dintre centre este coordonat de profesorul Andrei Miu și reunește nouă instituții din țară, între care universități, institute de cercetare și spitale. Proiectul este dedicat sănătății mintale și își propune să identifice atât mecanismele care stau la baza tulburărilor psihice, cât și factorii care contribuie la menținerea sănătății mintale.

„Inițiativa principală va fi realizarea unui studiu prin care dorim să înțelegem cauzele și mecanismele bolilor mintale, iar pe de altă parte mecanismele care mențin sănătatea mintală. Este un domeniu prioritar de cercetare la nivel internațional, iar prevalența bolilor mintale este în creștere de câteva decenii și va continua să crească. De aceea este nevoie să identificăm cauzele acestor afecțiuni și intervențiile care funcționează cel mai bine pentru diferite categorii de persoane”, a explicat Andrei Miu.

Potrivit acestuia, cercetarea va implica participanți recrutați din toate cele patru centre universitare implicate în proiect și va utiliza metode complexe de analiză, de la evaluări clinice și cognitive până la investigații neurofiziologice, secvențiere genomică și studii metabolomice.

„Este un studiu major. Cred că nu este deloc exagerat să spun că este fără precedent în România”, a adăugat coordonatorul centrului, Andrei Miu.

Cel de-al doilea centru este coordonat de profesorul Tiberiu Hartel și este dedicat biodiversității, restaurării ecosistemelor și relației dintre natură și societate. Consorțiul este format din șapte instituții, trei universități și patru institute de cercetare, iar studiile vor acoperi ecosisteme din întreaga țară, de la Marea Neagră până în zonele montane.

„Este singura inițiativă ambițioasă care studiază în mod integrat relațiile dintre natură și societate în această parte a Europei. Ambiția noastră este să construim un centru care să creeze un mediu fertil pentru excelența științifică, astfel încât aceasta să devină rezultatul unui sistem bine organizat, și nu doar al unor inițiative individuale”, a declarat Tiberiu Hartel.

Daniel David a amintit că universitatea dezvoltă și alte proiecte importante de cercetare, finanțate atât din fonduri naționale, cât și europene.

„Gândiți-vă că noi avem UBBMed, avem platforma de imagistică, care a venit dintr-un alt proiect mare, am avut cele 18 granturi pe PNRR pe care le-am anunțat public, avem granturile de tip ERC – European Research Council – câștigate, pe care le-am anunțat public, și ele reprezintă zone de excelență, chiar dacă nu au făcut parte din această competiție”, a mai declarat rectorul.

Proiectele finanțate prin competiția pentru centrele de excelență se vor derula pe o perioadă de cinci ani, interval în care echipele de cercetare vor colabora cu parteneri din mai multe centre universitare și institute din țară.

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