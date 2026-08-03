Actualitate
Cu doar câteva zile înainte de UNTOLD, VIVO! Cluj-Napoca te invită să intri în atmosfera festivalului (P)
În perioada 7 - 9 august, piațeta X de la intrarea nr. 2 se transformă într-un spațiu colorat și instagramabil, unde te așteaptă activări speciale, recomandări de styling și idei de outfituri realizate cu piese vestimentare din magazinele partenere VIVO!.
Ce te așteaptă?
Fashion Corner & Pop-Up Experience
Descoperă outfituri complete de festival, accesorii, încălțăminte și selecții vestimentare disponibile în magazinele VIVO!, pentru inspirație și shopping pe loc.
Fashion Tips & Tricks
7 - 9 august | 15:00 - 18:00
Beneficiază de sesiuni gratuite de consultanță vestimentară oferite de Blandiana Horațiu, stilist personal. Vei primi recomandări de outfituri, combinații de haine și accesorii, layering și tips & tricks pentru un look de festival.
Durata unei sesiuni: 10–15 minute / participant.
Festival Braids
7 - 9 august | 11:00 - 18:00
Alege împletituri colorate, extensii și accesorii pentru păr, realizate de hairstyliști profesioniști.
Durata: 25–30 minute.
Festival Sparkle Bar
7 - 9 august | 11:00 - 18:00
Completează-ți look-ul cu bijuterii autoadezive pentru față, glitter cosmetic și elemente decorative de festival.
Durata: 10 minute.
Glitter Tattoos for Kids
7 - 9 august | 11:00 - 18:00
Cei mici se pot bucura de tatuaje temporare cu sclipici.
Durata: 5 minute.
Accesul este gratuit. Înscrierile se fac direct la locație, în limita locurilor disponibile.
Te așteptăm între 7 și 9 august, în piațeta X, de la intrarea 2, să intrăm împreună în vibe-ul UNTOLD!