Cu doar câteva zile înainte de UNTOLD, VIVO! Cluj-Napoca te invită să intri în atmosfera festivalului (P)

În perioada 7 - 9 august, piațeta X de la intrarea nr. 2 se transformă într-un spațiu colorat și instagramabil, unde te așteaptă activări speciale, recomandări de styling și idei de outfituri realizate cu piese vestimentare din magazinele partenere VIVO!.

Ce te așteaptă?​

​Fashion Corner & Pop-Up Experience​

Descoperă outfituri complete de festival, accesorii, încălțăminte și selecții vestimentare disponibile în magazinele VIVO!, pentru inspirație și shopping pe loc.​

​Fashion Tips & Tricks​

7 - 9 august | 15:00 - 18:00​

Beneficiază de sesiuni gratuite de consultanță vestimentară oferite de Blandiana Horațiu, stilist personal. Vei primi recomandări de outfituri, combinații de haine și accesorii, layering și tips & tricks pentru un look de festival.​

Durata unei sesiuni: 10–15 minute / participant.​

​Festival Braids​

7 - 9 august | 11:00 - 18:00​

Alege împletituri colorate, extensii și accesorii pentru păr, realizate de hairstyliști profesioniști.​

Durata: 25–30 minute.​

​Festival Sparkle Bar​

7 - 9 august | 11:00 - 18:00​

Completează-ți look-ul cu bijuterii autoadezive pentru față, glitter cosmetic și elemente decorative de festival.​

Durata: 10 minute.​

​Glitter Tattoos for Kids​

7 - 9 august | 11:00 - 18:00​

Cei mici se pot bucura de tatuaje temporare cu sclipici.​

Durata: 5 minute.​

Accesul este gratuit​. Înscrierile se fac direct la locație, în limita locurilor disponibile.​

Te așteptăm între 7 și 9 august, în piațeta X, de la intrarea 2, să intrăm împreună în vibe-ul UNTOLD!​