„U” Cluj i-a decis soarta lui Lukic! Scos din lot pentru meciul cu Botoșani, atacantul se pregătește de transferul carierei

Jovo Lukic (27 de ani) nu se află în lotul Universității Cluj pentru meciul cu FC Botoșani, din etapa a treia a Superligii. În secret, se pregătește vânzarea sa în străinătate.

Jovo Lukic este aproape de transfer / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Cel mai bun jucător al Universității Cluj din sezonul trecut, Jovo Lukic, nu se află în lotul echipei pentru meciul de la Sfântu Gheorghe cu FC Botoșani, programat luni, de la ora 18:30.

Jucătorul care a marcat în ambele meciuri pe care echipa sa le-a disputat contra lui Brann în cupele europene se pregătește de plecarea din România, anunță Prima Sport.

La fel ca în cazul lui Coubiș înaintea de a fi transferat la Lincoln, echipă din liga a doua engleză, bosniacul a fost scos din lot pentru a nu risca vreo accidentare care să oprească transferul său. „Are probleme la gleznă şi nu face parte din lot”, a fost explicaţia lui Bergodi pentru absenţa atacantului.

Bergodi cerea să fie vândut!

La conferința de presă de după meciul pierdut la Bergen, Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, cerea clarificarea situației în care se află atacantul.

„Lukic are nevoie de timp. E un jucător care a avut deja oferte. Dacă vrea să plece, nu putem să ne opunem. E viața lui, cariera lui. Să ții un jucător care are ofertă nu mi se pare… Trebuie făcut ceva cu el.

Eu zic că, în fotbalul românesc și pentru „U” Cluj, sunt bani buni și trebuie să-i dai drumul jucătorului. Când a fost cu Dugandzic la Rapid, a ieșit după meciul cu Craiova și a intrat Rrahmani, a dat două goluri.

Dugandzic a venit și a spus că merge în Arabia. I-am zis: «Du-te!». E cariera lui, dar în spatele lui era Rrahmani!”, a declarat Cristiano Bergodi după meciul pierdut cu Brann, scor 1-3.

De-a lungul acestei veri, Lukic a avut mai multe oferte de a fi transferat în străinătate, cele mai multe din zona arabă. De această destinaţie s-ar lega plecarea sa în această vară.

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