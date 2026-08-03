Măsuri pentru perioada de caniculă, la Cluj: Centre pentru situații de urgență, puncte de hidratare și peste 100 de cișmele în oraș

În contextul caniculei prelungite, care vizează inclusiv județul Cluj, Primăria Cluj-Napoca anunță măsuri de urgență prin deschiderea punctelor de sprijin și hidratare în mai multe locații din oraș.

Măsuri pentru perioada de caniculă, la Cluj: Centre pentru situații de urgență, puncte de hidratare și peste 100 de cișmele în oraș|Foto: Emil Boc - Facebook

Primăria Cluj-Napoca anunță măsuri de sprijin pentru perioada caniculară.

Județul Cluj se află sub Cod portocaliu de caniculă, luni și marți, potrivit atenționării meteo publicate de meteorologi.

Măsuri pentru perioada de caniculă, la Cluj: Centre pentru situații de urgență, puncte de hidratare și peste 100 de cișmele în oraș

În Cluj-Napoca sunt disponibile 5 puncte pentru situații de urgență și pentru hidratare, precum și peste 100 de cișmele în oraș, a anunțat, luni, primarul Emil Boc, care i-a îndemnat pe clujeni să aibă grijă de sănătate în perioada caniculară și să ofere sprijin pentru persoanele în vârstă și vulnerabile.

„Dragi clujeni, în contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, vă îndemn să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur, în special de persoanele în vârstă și de cei vulnerabili”, a anunțat edilul Clujului Emil Boc.

Astfel, Primăria Cluj-Napoca a amplasat 5 puncte de sprijin în oraș, în cartierele Mănăștur și Mărăști, la Opera Maghiară, la Cinema Florin Piersic și la Casa de Cultură a Studenților.

Măsuri pentru perioada de caniculă, la Cluj: Centre pentru situații de urgență, puncte de hidratare și peste 100 de cișmele în oraș|Foto: monitorulcj.ro

„Aici puteți găsi apă rece, vă puteți adăposti de soare și puteți beneficia de sprijin medical în perioadele de cod roșu, dacă este necesar.

În plus, în oraș sunt disponibile 107 cișmele publice, iar prin parteneriatul cu farmaciile avem 310 puncte de ajutor, unde vă puteți odihni și hidrata.

Să avem grijă unii de alții, căci numai împreună putem trece cu bine prin perioade cu situații extreme”, a mai adăugat primarul Clujului.

Măsuri de protecție recomandate pe durata caniculei

Clujenii sunt sfătuiți să evite expunerea la soare între orele 12:00 și 17:00.

Consumați cel puțin 2 litri de apă pe zi, includeți fructe proaspete în alimentație și evitați alcoolul, băuturile foarte dulci și consumul excesiv de cafea. Purtați haine lejere, în culori deschise, și o șapcă sau o pălărie atunci când ieșiți din casă.

Valul de căldură se menține în mai bine de jumătate din țară până mâine, ora 10:00, urmând să se extindă și să se accentueze pe întreg teritoriul.

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