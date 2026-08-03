Derby-ul dintre CFR și „U” Cluj a fost AMÂNAT! Află data când se va juca meciul

CFR Cluj și Universitatea Cluj trebuiau să se întâlnească luni, 10 august, însă meciul a fost amânat la solicitarea clubului gazdă.

Derby-ul dintre CFR și „U” Cluj a fost amânat / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Meciul dintre CFR și Universitatea Cluj trebuia să se dispute luni, 10 august, însă duelul a fost amânat la solicitarea gazdelor.

Derby-ul orașului Cluj era programat între prima și a doua manșă pe care vișiniii le vor disputa în cupele europene contra lui Tromso, în turul al treilea preliminar pentru calificarea în Conference League.

Acesta este motivul pe care l-a invocat formația din Gruia atunci când a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal amânarea acestui meci și au primit răspuns favorabil.

A fost reprogramat!

Data de disputare a meciului din etapa cu numărul #4 nu a rămas în aer și a fost imediat anunțată.

Cele două echipe se vor întâlni pe 8 octombrie, imediat după meciurile naționalei din Liga Națiunilor, programate pe 25 și 28 septembrie, respectiv 2 și 5 octombrie.

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