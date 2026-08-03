Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în proces de reabilitare: Lucrări de restaurare și amenajare peisagistică a zonei. Edificiul va fi inclus în circuitul turistic.

Lucrările de reabilitare și restaurare a Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca intră într-o nouă etapă. Zona va beneficia de amenajări peisagistice, iar edificiul va fi inclus în circuitul turistic.

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în proces de reabilitare: Lucrări de restaurare și amenajare peisagistică a zonei. Edificiul va fi inclus în circuitul turistic.|Foto: Mitropolia Clujului

Contractul pentru reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane a fost semnat în primăvara lui 2026, iar proiectul finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este de peste 8,3 milioane de euro.

Autorizația de construire a fost emisă de Primăria Cluj-Napoca în urmă cu trei ani.

În contextul avizului favorabil emis de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Cluj, în continuare lucrările vor viza partea de amenajare peisagistică în urma lucrărilor de toaletare și reamenajarea ulterioară a spațiului urban.

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în proces de reabilitare: Lucrări de restaurare și amenajare peisagistică a zonei

Recent, APM Cluj a emis avizele favorabile pentru toaletarea vegetației și pentru tăierea arborilor care afectează direct structura de rezistență a edificiului eclesiastic. Îndepărtarea acestor arbori reprezintă o etapă tehnică necesară pentru derularea lucrărilor de reabilitare exterioară a Catedralei Mitropolitane.

Decizia APM Cluj are la bază o expertiză biologică riguroasă, realizată de profesorul Livia Bucșa, expert atestat de Ministerul Culturii, documentul fiind parte integrantă din documentația tehnică a proiectului.

La finalizarea lucrărilor de restaurare, zona perimetrală va beneficia de o reamenajare completă pentru refacerea și îmbunătățirea peisajului urban.

Noul concept peisagistic include plantarea de noi arbori și arbuști, adaptat contextului arhitectural și istoric al pieței.

Reabilitare, restaurare și introducerea în circuitul turistic

Proiectul de restaurare a exteriorului Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca a fost încheiat cu mai bine de douăzeci de ani în urmă, la începutul anilor 2000. În prezent, acest edificiu arhitectural necesită noi intervenții pentru reabilitare și restaurare pentru a intra în circuitul turistic.

Proiectul presupune intervenții ample asupra structurii și elementelor arhitecturale ale catedralei. Vor fi realizate lucrări de consolidare a structurii de rezistență, intervenții structurale și reabilitarea spațiilor interioare. De asemenea, vor continua lucrările de pictură în tehnica mozaic și vor fi restaurate elemente importante, precum tâmplăria metalică, pentru a conserva valoarea istorică a monumentului.

Un element însemnat al proiectului vizează introducerea catedralei în circuitul turistic. Astfel, vor fi amenajate scări și pasarele care vor permite accesul vizitatorilor în galeriile de deasupra naosului și în spațiul dintre cele două cupole. În urma realizării acestui proiect, clujenii și turiștii vor putea descoperi perspective noi asupra catedralei, în zone care până acum inaccesibile publicului.

Conform graficului de implementare asumat, lucrările ar urma să fie încheiate până la finalul anului 2028.

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