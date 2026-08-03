Relicvele Sfântului Francisc de Assisi, la Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj. PS Claudiu: „Drumul către pace trece prin inima noastră”.

Aflate pentru prima dată în România, relicvele Sfântului Francisc sunt venerate, în 3 și 4 august 2026, în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.

Relicvele Sfântului Francisc de Assisi, la Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj. PS Claudiu: „Drumul către pace trece prin inima noastră”.|Foto: Epsicopia de Cluj-Gherla

Preafericirea Sa Claudiu a primit relicvele Sfântului Francisc de Assisi la Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj.

Relicvele Sfântului Francisc de Assisi, la Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj. PS Claudiu: „Drumul către pace trece prin inima noastră”.

Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla găzduiește, în 3 și 4 august 2026, Pelerinajul relicvelor Sfântului Francisc de Assisi.

Aflate pentru prima dată în România, relicvele Sfântului Francisc sunt venerate, în 3 și 4 august 2026, în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.|Foto: Episcopia de Cluj-Gherla

Frații Minori Conventuali din România au mijlocit acest Pelerinaj al relicvelor Sfântului de la Assisi astfel încât, în Anul Jubiliar Franciscan, pentru întâia oară relicve 'massa corporis' ale Sfântului Francisc pleacă din Assisi și sunt aduse spre venerare în biserici, eparhii și dieceze din țara noastră.

Relicvele Sfântului Francisc de Assisi, întâmpinate de Preafericirea Sa Claudiu

Preafericirea Sa Claudiu, Arhiepiscop Major și Păstor al Eparhiei de Cluj-Gherla a întâmpinat relicvele în dimineața de luni, 3 august, onorând în acest fel prezența spirituală a Sfântului Francisc în catedrala clujeană și în întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, o prezență dătătoare de har, binecuvântare și pace.

„Avem o mare bucurie astăzi să îl primim în catedrala noastră și în inimile noastre, în bisericile din inimile noastre, pe Sfântul Francisc. Gândiți-vă cu cât drag mergem la Assisi, cu cât drag ajungem acolo și îngenunchem și ne rugăm în fața resturilor pământești ale Sfântului Francisc. Astăzi nu mai trebuie să mergem acolo, ci Sfântul Francisc a venit la noi”, a declarat PS Claudiu.

Îndemn la pace și smerenie

Preafericirea Sa Claudiu a lansat cu acest prilej și un îndemn la smerenie și la pace:

PS Claudiu, Arhiepiscop Major și Păstor al Eparhiei de Cluj-Gherla, îndemn la smerenie și pace.|Foto: Episcopia de Cluj-Gherla

„E o lecție pentru noi toți, de aceea l-am primit solemn, fiindcă este solemnă lecția pe care Sfântul Francisc ne-o dă. Pe de-o parte aceea de a-i simți frați și surori pe toți cei de pe pământ și nu doar oamenii, și frații și surorile, ci și creaturile: felul în care tot ceea ce ține de Dumnezeu aparține de noi, și trebuie să avem grijă de creație”.

Preafericirea Sa Claudiu a semnalat că drumul către pace trece prin inimilie noastre:

„Așa începe drumul către pace, iubiți credincioși. Nu prin manifestări solemne, nu prin pancarte afișate că vrem pace, ci prin inima noastră”, a adăugat ierarhul.

La sosirea la Cluj a relicvelor Sfântului Francisc, Preafericirea Sa Claudiu a invitat preoții, persoanele consacrate și credincioșii să se împărtășească de binecuvântările acestor zile de har, cu atât mai mult cu cât sunt zile din timpul Postului Preasfintei Fecioare Maria, în care Biserica îndeamnă la pelerinaj, veghe și rugăciune

Pelerinajul relicvelor Sfântului Francisc la Cluj

Program zilnic, 3-4 august 2026

8.30 Primirea relicvelor Sfântului Francisc, de către Preafericirea Sa Claudiu (3 august)

9.00 Sfânta Liturghie

10.15 Rozariul franciscan

11.00 - 17.00 Venerarea relicvelor de către credincioși

17.00 Paraclisul Maicii Domnului

18.00 Sfânta Liturghie

19.00 - 20.00 Venerarea relicvelor de către credincioși



8.00 - 20.00 În catedrală se vor afla preoți la dispoziția credincioșilor pentru spovadă

Programul venerării relicvelor va fi însoțit cu lecturi spirituale: predici ale Sfântului Francisc, prezentări biografice, cântece și rugăciuni din spiritualitatea franciscană.

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