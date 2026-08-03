Obiectivele culturale ale Clujului, coordonate de Centrul de Cultură Urbană: Noile măsuri, aplicate în urma reformei administrative

În contextul reorganizării administrative, promovate de Guvernul Bolojan în primăvara acestui an, obiectivele culturale din municipiul Cluj-Napoca vor fi coordonate de Centrul de Cultură Urbană, structură cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local.

Obiectivele culturale ale Clujului, coordonate de Centrul de Cultură Urbană: Noile măsuri, aplicate în urma reformei administrative|Foto: monitorulcj.ro

La începutul lui aprilie 2026, Consiliul Local Cluj-Napoca aproba înființarea Centrului de Cultură Urbană ca entitate jurdică, care va coordona mai multe obiective culturale din municipiu.

Reorganizarea a fost realizată în contextul în care administrațiile locale au trebuit să aplice noile prevederi privind reducerile de posturi/personal, în conformitate cu proiectul promovat de Guvernul Bolojan pentru reforma administrației.

Astfel, aleșii locali vor aproba în ședința de joi un proiect prin care mai multe obiective culturale ale municipiului vor fi date în administrarea Centrului de Cultură Urbană (CCU).

Obiectivele culturale ale Clujului, coordonate de Centrul de Cultură Urbană: Noile măsuri, aplicate în urma reformei administrative

Astfel, în administrarea Centrului de Cultură Urbană (CCU) vor intra mai multe instituții și obiective culturale, precum:

*Centrul de Cultură Urbană Casino (Parcul Central)

*Turnul Croitorilor,

*Turnul Pompierilor,

*Centrul pentru Tineret de pe strada Iuliu Maniu,

*Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor

*Complexul de cultură și agrement „La Terenuri” din Mănăștur.

De asemenea și Pavilionul cultural al fostei Garnizoane de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, aflat în etapa de recepție, va intra în administrarea CCU.

Practic, noul Centru cultural va răspunde de administrarea și modernizarea acestor obiective, precum și de investițiile necesare pentru susținerea acestora.

Noua structură urmează să gestioneze și bazele de agrement și spațiile destinate activităților sportive. Astfel, activitățile și obiectivele culturale vor fi administrate în mod unitar, prin noul Centru, care va coordona coerent politicile din acest sector de activitate.

Organigrama propusă în primăvara acestui an pentru Centrul de Cultură Urbană include 55 de posturi.

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