Dominic Fritz poate pierde mandatul de primar: Amendamentul la legea ANI, susținut prin voturile PSD-AUR

Un amendament la legea ANI, adoptat de Comisia juridică din Senat, ar putea duce la pierderea mandatului de primar al președintelui USR Dominic Fritz. Amendamentul a trecut cu voturile PSD-AUR.

Dominic Fritz poate pierde mandatul de primar: Amendamentul la legea ANI, susținut prin voturile PSD-AUR| Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Amendamentul depus în Comisia juridică a Senatului prevede că „persoanele față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de intereseanterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau deminitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Luna trecută, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, printr-o sentință definitivă, un raport al ANI prin care edilul USR al Timișoarei Dominic Fritz era găsit în conflict de interese administrativ.

Amendamentul a fost propus de senatorul PSD Ion Rujan și a trecut cu voturile PSD-AUR.

Dominic Fritz poate pierde mandatul de primar: Amendamentul la legea ANI, susținut prin voturile PSD-AUR

„E neconstituțional, orice lege poate produce efecte doar în viitor. Acest lucru extrem de grav trebuie să-i intereseze pe toți românii care cred în statul de drept și în democrație”, a declarat primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Fritz.

Fritz susține că amendamentul „pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR”.

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„Această formă de lege nu va găsi susținerea partidelor care susțin statul de drept. Dacă totuși trece în Parlament, președintele va trebui să promulge o lege neconstituțională. Bineînțeles că va fi atacată și la CCR, deci până la finalul lui august această lege nu poate fi în vigoare. Deci riscă bani pentru școli și investiții”, a declarat Dominic Fritz.

Legea urmează să intre spre dezbatere și vot în plenul Senatului.

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