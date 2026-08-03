Sesiune extraordinară în Parlament. Miza dezbaterilor: legea integrității și jaloane restante din PNRR de peste 1 miliard de euro

Sesiune extraordinară în Parlament pentru adoptarea reformelor restante din PNRR: legea integrității și aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității, proiecte a căror valoare depășesc 1 miliard de euro, se regăsesc pe agenda debaterilor.

Sesiune extraordinară în Parlament. Miza dezbaterilor: legea integrității și jaloane restante din PNRR de peste 1 miliard de euro| Foto: DepositPhotos.com

Parlamentul se întrunește în această săptămână într-o nouă sesiune extraordinară pentru a adopta reformele din PNRR privind biodiversitatea și integritatea demnitarilor.

Senatul a fost convocat într-o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare de aproximativ un miliard de euro.

Un alt proiect important, jalon în PNRR, vizează legea integrității, care a fost respinsă în sesiunea de săptămâna trecută din cauza unui amendament depus de PSD ce prevedea că aleşii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, emise anterior adoptării legii, își mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor reglementări de integritate.

Sesiune extraordinară în Parlament. Miza dezbaterilor, legea integrității și jaloane restante din PNRR de peste 1 miliard de euro

Săptămâna trecută, președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunța că a depus din nou proiectul Legii integrității, după ce inițiativa a fost respinsă în Senat.

Adoptarea actului normativ este esențială pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro dacă legea nu va fi adoptată, avertiza președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

„Cerem PSD și aliaților săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituționale, care distrug jalonul sau ascund averi. Dincolo de jalonul din PNRR, avem nevoie de un mecanism real de transparență a averilor prin această lege.

România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro dacă PSD continuă să saboteze legea integrității”, declara Mircea Abrudean.

Cele două proiecte – legea integrității și strategia pe biodiversitate, proiecte restante din PNRR, depășesc 1 miliard de euro.

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Foto: DepositPhotos.com

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