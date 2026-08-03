Branduri românești, în proiectul RIVUS: un nou concept al BENVENUTI va fi prezent în cel mai amplu proiect de regenerare urbană în desfășurare din țară (P)

Cea mai mare suprafață de shopping din țară (142.000 mp), peste 400 de magazine, concepte noi și premiere regionale, mix variat de restaurante și cafenele, toate serviciile utile zilnic, cele mai noi tehnologii cinema, concepte educaționale și centre de divertisment pentru toate vârstele.

Toate acestea se vor regăsi în proiectul mixed-use RIVUS Cluj-Napoca, cea mai amplă investiție în real estate în dezvoltare din România, de peste 550 de milioane de euro, realizată de IULIUS și Atterbury Europe. Un proiect cu o puternică amprentă autohtonă, care integrează branduri românești apreciate în întreaga țară. Printre acestea, BENVENUTI, un nume de referință pe segmentul încălțăminte și marochinărie.

BENVENUTI, brand românesc cu o evoluție construită în ultimii 22 de ani, este unul dintre cele mai cunoscute nume pe segmentul încălțăminte și marochinărie. Cu o misiune declarată de a oferi pieței locale produse de calitate superioară și design unic, brandul are colaborări cu parteneri producători care asigură o foarte mare diversitate, pentru toate stilurile, cât și pentru toate categoriile de vârstă și gen.

BENVENUTI este prezent și în alte proiecte ale grupului IULIUS, inclusiv în Iulius Mall Cluj, reprezentând segmentul antreprenoriatul autohton, care deține un rol important în mixul de retail. „Relațiile pe termen lung pe care le dezvoltăm cu retailerii reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri ale proiectelor IULIUS. La nivelul întregului grup, 43% dintre chiriași reprezintă mediul antreprenorial românesc. Colaborarea cu BENVENUTI, construită în timp și extinsă în RIVUS, demonstrează că businessurile românești performante găsesc în proiectele noastre un partener pentru dezvoltare. Ne dorim un mix comercial în care antreprenorii locali de succes să fie reprezentați alături de marile branduri internaționale și credem în valoarea și capacitatea lor de a aduce diferențiere și autenticitate în mixul proiectelor noastre”, a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

Pentru RIVUS, brandul pregătește un concept nou de magazin, cu accent pe experința și confortul clienților. „Magazinul BENVENUTI pe care îl vom inaugura în RIVUS Cluj-Napoca va avea o suprafață de 240 mp și va fi cel de-al 49 magazin din rețea. Ne-am propus să fie locația care să atragă atât prin mixul inedit și extrem de ofertant de produse, cât și printr-o experiență memorabilă de shopping. Brandurile care se vor regăsi în magazinul BENVENUTI din RIVUS Cluj-Napoca vor fi atât private labels, precum: BENVENUTI, Luca di Gioia, Thezeus, Solo Donna sau Enzo Bertini, dar și mărci internaționale, precum Skechers, Crocs, Hey Dude, Hoka, New Balance, Valentino sau Jeep, numitorul comun al tuturor acestor branduri fiind confortul, calitatea, design-ul actual, inovator și original”, a declarat Adrian Câzu, Director de Dezvoltare.

În același timp, reprezentantul BENVENUTI argumentează prezența în proiectul RIVUS astfel: „Așa cum o facem de peste 22 de ani, vom continua să oferim modă și calitate la un preț accesibil, pentru toată familia. Ne-am alăturat acestui proiect îndrăzneț considerând că RIVUS este o poveste vibrantă din care vrem să facem parte și care trebuie traită. Mai mult decât un centru comercial, RIVUS va fi un punct de reper atât pentru viața socială, cât și pentru cea comercială, nu doar din Cluj-Napoca, ci și din regiune sau din țară. Suntem, totodată, convinși că alături de partenerii noștri de la RIVUS vom reuși să generăm o experiență comercială și de lifestyle generoasă, armonioasă și originală”.

Prin atragerea unor parteneri de tradiție și prin colaborarea atât cu branduri românești, cât și internaționale, RIVUS își consolidează poziția de proiect reper pentru noua generație de dezvoltări mixed-use, care ține cont în primul rând de nevoile și publicului, oferind nu doar simple spații pentru cumpărături, ci o destinație generatoare de experiențe contemporane, atât de shopping, cât și de timp liber.

RIVUS Cluj-Napoca:

Investiție de 550 de milioane de euro.

14 hectare industriale subutilizate transformate în destinație mixed-use regională.

industriale subutilizate transformate în destinație mixed-use regională. Reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul cultural și public.

și integrarea lor în circuitul cultural și public. Cea mai mare suprafață închiriabilă de retail - 142.000 mp, închiriată în procent de aproximativ 80%.

Peste 400 de magazine, premiere naționale și regionale, concepte așteptate de comunitate.

Hub cultural și divertisment pentru toate vârstele, de impact regional.

pentru toate vârstele, de impact regional. Cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România - 400 milioane de euro , condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced.

sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România - , condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced. Accesibilizarea malului râului Someș, adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura).

adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura). Un nou parc, de 52.000 mp , cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate.

, cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate. Implementarea strategiei de mobilitate – pod rutier cu patru benzi și două pasarele pietonale peste Someș, străzi perimetrale modernizate etc.

7 milioane de euro – investiție în relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim.

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