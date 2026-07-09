Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre decizia instanței de suspendare a hotărârilor adoptate de Congresul extraordinar al liberalilor: „Dacă modelul funcționează cu PNL astăzi, funcționează cu orice partid mâine”

Decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor luate de Congresul extraordinar al PNL reprezintă un important semnal de alarmă, avertizează deputatul Ovidiu Cîmpean: „Încrederea colegilor nu se recuperează la tribunal. Cetățenii rămân judecătorii finali ai politicii”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre decizia instanței de suspendare a hotărârilor adoptate de Congresul extraordinar al liberalilor: „Dacă modelul funcționează cu PNL astăzi, funcționează cu orice partid mâine”| Foto: Ovidiu Cîmpean

Tribunalul București a admis miercuri o nouă acțiune introdusă de contestatarii din Partidul Național Liberal și a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut și a fost aleasă o nouă conducere. Decizia nu este definitivă, însă este executorie, astfel încât sunt suspendate și efectele acelor hotărâri de la Congres.

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Într-un mesaj public, deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) semnalează că „acțiunile politice se judecă de către cetățeni, prin vot democratic”, iar nu de către instanțele de judecată.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre decizia instanței de suspendare a hotărârilor adoptate de Congresul extraordinar al liberalilor: „Dacă modelul funcționează cu PNL astăzi, funcționează cu orice partid mâine”

De altfel, Partidul Național Liberal a anunțat, miercuri seara, că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului extraordinar din iunie, iar până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor activitatea formațiunii politice se va desfășura conform statutului adoptat la congresul din vara anului trecut.

„1.800 de delegați PNL și-au ales conducerea și direcția politică prin vot. O instanță a suspendat votul lor printr-o ordonanță provizorie, fără să judece pe fond.

Scriam acum câteva zile că democrațiile nu mor prin lovituri de stat, ci prin proceduri aparent legale care golesc de conținut deciziile democratice. Nu credeam că demonstrația vine atât de repede.

Acțiunile politice se judecă de către cetățeni, prin vot democratic”, notează deputatul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Parlamentarul clujean nu contestă dreptul de a merge în justiție, ci ideea că „un partid poate fi administrat prin suspendări provizorii, obținute pe repede-înainte”.

Altfel, așa-numita „facțiune conservatoare din PNL”, care a pierdul votul intern, are libertatea de a construi propriul drum politic și să îi convingă pe români că reprezintă o soluție mai bună:

„Asta este regula jocului democratic. Restul este lipsă de curaj politic.

Încrederea colegilor nu se recuperează la tribunal”, mai spune Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean lansează însă un avertisment:

„Dacă modelul funcționează cu PNL astăzi, funcționează cu orice partid mâine. Asta ar trebui să neliniștească pe toată lumea.

Cetățenii rămân judecătorii finali ai politicii”, conchide deputatul Ovidiu Cîmpean.

Recent, deputatul Ovidiu Cîmpean trăgea un semnal de alarmă și arăta că suspendarea în instanță a unei hotărâri interne asumate de un partid politic creează un precedent periculos ce reflectă imixtiunea în cazul unor decizii adoptate democratic de un partid politic pro-european.

PNL a anunțat că va face apel la decizia de etapă a Tribunalului București.

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