Bergodi îl contrazice pe Radu Constantea: „Conducătorii pot avea altă idee!”

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul Universității Cluj, spune că lotul pe care îl are acum la dispoziție trebuie îmbunătățit, în timp ce președintele Radu Constantea este de o total altă părere.

Cristiano Bergodi vrea în continuare jucători noi la U Cluj / Foto: monitorulcj.ro

În urma eliminării din cupele europene, antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a vorbit despre structura lotului pe care îl are acum la dispoziție.

Italianul a spus că mai așteaptă întăriri la echipă și a cerut rezolvarea cazului lui Jovo Lukic, fotbalist pe numele căruia au sosit mai multe oferte în această vară dar care a rămas, pentru moment, la echipă.

„Trebuie făcut ceva pentru că lotul pe care îl avem trebuie îmbunătățit. Eu lucrez cu ce am la dispoziție, este normal. Nu vreau acum să comentez despre lot, eu zic doar că trebuie îmbunătățit. Conducătorii pot avea o altă idee, dar eu consider că lucrurile stau așa.

Lukic are nevoie de timp. E un jucător care a avut deja oferte. Dacă vrea să plece, nu putem să ne opunem. E viața lui, cariera lui. Să ții un jucător care are ofertă nu mi se pare… Trebuie făcut ceva cu el.

Eu zic că, în fotbalul românesc și pentru „U” Cluj, sunt bani buni și trebuie să-i dai drumul jucătorului. Când a fost cu Dugandzic la Rapid, a ieșit după meciul cu Craiova și a intrat Rrahmani, a dat două goluri. Dugandzic a venit și a spus că merge în Arabia. I-am zis: «Du-te!». E cariera lui, dar în spatele lui era Rrahmani!”, a declarat Cristiano Bergodi după meciul pierdut cu Brann, scor 1-3.

Constantea e de altă părere!

Cererea lui Cristiano Bergodi s-ar putea lovi, însă, de refuzul categoric al președintelui Radu Constantea. Într-o intervenție pentru Prima Sport, el a declarat că lotul echipei este complet și că vor mai veni jucători doar dacă vor pleca alții.

„Avem dubluri pe toate posturile, avem şi jucători Under, pe Lefter, Chinteş, Techereş, Trică. Suntem acoperiţi peste tot. Nu cred că mai facem transferuri. Capradossi şi Cisse sunt în lot şi ei. Avem dubluri şi la atacanţi, îl avem pe Postolachi, campion cu Petrescu.

Dacă vom considera că un jucător se încadrează în buget şi poate aduce un plus, aducem. Suntem în discuţii pentru un fundaş, dar acum suntem acoperiţi peste tot”, a spus Radu Constantea.

Ardelenii au transferat în această vară șapte jucători: Marius Ștefănescu (ex-Konyaspor), Alibek Aliev (de la CFR Cluj), Neofytos Michael (ex-Pafos), Florent Poulolo (ex-UTA), Friday Adams (ex-Botoșani), Pedro Pinho (ex-Chaves) și Chukwu Goodnews (Gloria Bistrița).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: