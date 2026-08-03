Centru de îngrijiri paliative, pădure-parc pe o suprafață de 5 hectare și cimitir pentru animale de companie: PUZ-ul pentru Valea Gârbăului, pe masa Consiliului Local

Planul urbanistic zonal care va fi supus dezbaterii Consiliului Local prevede realizarea unui centru dedicat îngrijirilor paliative, o pădure parc pe o suprafață de 50.000 mp și primul cimitir pentru animale de companie care vor fi realizate în zona estică a Văii Gârbăului.

Centru de îngrijiri paliative, pădure-parc pe o suprafață de 5 hectare și cimitir pentru animale de companie: PUZ-ul pentru Valea Gârbăului, pe masa Consiliului Local|Foto: pexels.com

Prin Planul urbanistic zonal (PUZ) se propune reglementarea specifică a unei zone de instituții și servicii publice destinată funcţiunilor de sănătate şi asistență socială, a unei zone verzi - pădure parc cu acces public nelimitat, o zonă de gospodărire comunală pentru animale de companie şi o zonă de circulație rutieră şi amenajări aferente.

Zona reglementară se află pe frontul estic al străzii Valea Gârbăului, în vecinătatea teritoriului unde va fi construit Centrul rezidențial de recuperare din adicții „Noi orizonturi”.

Centru de îngrijiri paliative, pădure-parc pe o suprafață de 5 hectare și cimitir pentru animale de companie: PUZ-ul pentru Valea Gârbăului, pe masa Consiliului Local

Municipiul Cluj-Napoca dorește să soluționeze o problemă reală a sistemului medical clujean, dar şi a pacienților cu boli terminale şi a aparținătorilor acestora, prin realizarea unui Centru de îngrijiri paliative, în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Clujana.

Prin PUZ se reglementează specific o zonă de instituții şi servicii publice (funcțiune predominantă: sănătate şi asistență socială) în vederea realizării centrului de înrgrijiri paliative, dar şi a altor activități dedicate, în funcție de necesitate.

Totodată, planul de reglementare pentru investițiile cu caracter medical și social de pe Valea Gârbăului includ și realizarea primului cimitir pentru animale de companie din Cluj-Napoca, parte integrantă a unei păduri-parc, pentru gestionarea responsabilă a rămăşitelor animaliere.

Conform datelor oficiale, în Cluj-Napoca există peste 50.000 de proprietari de animale de companie.

Municipaliatea anunța încă din 2024 intenția de a reliza primul cimitir-parc dedicat animalelor de companie:

„Gradul de civilizație al unui oraș se măsoară și prin respectul pe care îl arată față de animalele de companie. Avem la dispoziție cel puțin 2 ha de teren în zona Valea Gârbăului - Sfântul Ioan pentru construcția unui cimitir pentru animale de companie într-o zonă de pădure – parc”, declara în februarie 2024 edilul Emil Boc.

Astfel, conform proiectului, zona de cimitir va ocupa o suprafață de 8.610 mp, integrată unei păduri-parc de 2,12 ha.

Amplasamentul se situează pe un versant cu declivitate de teren de la E la V de aproximativ 25 metri, cu o deschidere panoramică spre dealurile învecinate. Pe teren există vegetație spontană, dar şi vegetație matură care se păstrează și se integrează în dezvoltarea ulterioară.

Amplasarea unui cimitir pentru animale într-un cadru natural poate valorifica contextul actual prin introducerea segmentului de pădure-parc, în primul rând de valorificare a vegetației existente, dar și crearea unui cadru coerent propice pentru funcțiunea de parc.

Documentația a fost întocmită de SC STUDIO 82 SRL și beneficiază de avizul arhitectului șef, emis în februarie 2026.

Strada Valea Gârbăului va fi regularizată la profil de 11,5m pe tronsonul adiacent Planului rubanistic zonal: 7 m carosabil, 2,5m bandă de parcare, 2m trouar.

În acest sens, suprafața de teren necesară lărgirii străzii, va fi dezmembrată din parcelele inițiale şi înscrisă în cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele.

Conform proiectului, noua pădure-parc va avea acces public nelimitat și va păstra caracterul natural al zonei. De asemenea, suprafețele verzi vor fi extinse, va fi realizat un sistem de alei pentru circulația pietonală şi velo, spații amenajate pentru recreere și sport dar și alte activităţi compatibile.

În urma dezbaterii, dacă va fi aprobat în ședința de Consiliu Local de joi, 6 august, proiectul va permite realizarea unui salt important în domeniul investițiilor cu caracter social și medical, prin realizarea Centrului de îngrijiri paliative, dar și a cimitirului pentru animale pe o suprafață generoasă ce va include și amenajarea unei păduri-parc.

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