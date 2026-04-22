Emil Boc: „Spargerea de către PSD a coaliției pro-europene este o greșeală istorică cu consecințe grele pentru România”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, avertizează asupra consecințelor grave pentru România în contextul crizei guvernamentale declanșate de PSD: „Această criză provocată de PSD nu este împotriva unui partid politic, ci împotriva țării”, spune fostul premier.

Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Edilul Clujului, Emil Boc, a criticat în termeni duri decizia PSD care a declanșat criza guvernamentală.

„PNL este un partid responsabil și va sta la Palatul Victoria atâta vreme cât nu va exista o altă majortate anti-europeană care să conducă România", spune Emil Boc.

România a intrat luni în criză guvernamentală, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Primarul Emil Boc apreciază demersul social-democraților drept o „greșeală istorică” cu consecințe „dezastruoase” pentru țară și costuri ridicate ce vor fi plătite de români.

Astfel, aruncarea țării în „haos”, spune Boc, reprezintă o abordare iresponsabilă care nu este îndreptată împotriva unui partid politic, ci a oamenilor.

„Vreau să fac o precizare foarte clară: Spargerea de către PSD a coaliției guvernamentale proeuropene este o greșeală istorică cu consecințe grele pentru România pe termen scurt, mediu și lung”, a declara, miercuri, primarul Clujului Emil Boc într-o intervenție live la Digi24.

Totuși, Boc speră că PSD va reveni asupra deciziei și va prioritiza interesul național în detrimentul intereselor de partid.

„Mai cred, încă, în capacitatea PSD de a înțelege că această criză pe care au provocat-o nu este împotriva PNL-ului, ci împotriva României. Și cred că mai trebuie să existe un dram de înțelepciune în această țară ca această guvernare pro-europeană să nu-și dea obștescul sfârșit, pentru că alternativa la această coaliție pro-europeană este haosul sau dezastrul.

Și sper ca până la urmă această înțelepciune să prevaleze: pot înțelege rivalitățile din politică, pot înțelege distanțele ideologice dar până acolo încât să pui țara la mezat”, a adăugat Emil Boc.

Partidul Național Liberal va continua să asigure guvernarea țării: doar o moțiune de cenzură și constituirea unei noi majorități guvernamentale, în Parlament, pot aduce schimbări pe scena politică din România printr-o „coaliție anti-europeană”.

„PNL este un partid responsabil și va sta la Palatul Victoria atâta vreme cât nu va exista o altă majortate anti-europeană care să conducă România.

Când o altă majoritate anti-europeană va exista, evident, ne vom supune regulilor democratice, care se vor confirma în Parlament, adică o majoritate care să dea jos acest Guvern prin moțiune de cenzură și printr-o majoritate care să formeze un nou guvern”, a mai spus Emil Boc.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, marți, că Partidul Național Liberal va începe discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern - USR, UDMR și grupul minorităților naționale - pentru formarea unui guvern minoritar. Totodată, premierul a anunțat că partidul pe care îl conduce nu va mai face coaliție cu PSD.

Miercuri, după consultările de la Cotroceni, liderul PSD Sorin Grindeanu declara că poate trece în opoziție sau poate continua colaborarea în coaliție fără Ilie Bolojan premier.

La rândul său, președintele PNL, Ilie Bolojan i-a transmis, miercuri, președintelui Nicușor Dan că își asumă în continuare mandatul de premier.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

