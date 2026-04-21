Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) denunță iresponsabilitatea social-democraților: „PSD pleacă de la masă exact când a venit nota de plată”

PNL va continua să asigure guvernarea, chiar dacă PSD demonstrează imaturitate politică, într-un context internațional complicat. „Rămânem pentru a continua reformele în condițiile în care PNRR-ul nu trebuie să devină armă politică”, spune deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

România are nevoie de o guvernare funcțională care să se ocupe de prioritățile românilor.

„Guvernul rămâne, chiar dacă PSD își va retrage miniștrii”, a transmis, marți, parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean.

Liberalul clujean Ovidiu Cîmpean a criticat în termeni duri decizia social-democraților de a bloca definitiv coaliția de guvernare prin declanșarea unei crize guvernamentale.

„PSD pleacă de la masă exact când a venit nota de plată. Au guvernat ani la rând. Au crescut cheltuielile. Au lăsat cel mai mare deficit din UE. Acum, când trebuie corectat, pleacă. Asta nu e politică. E fugă de răspundere. Noi rămânem și continuăm reformele”, a notat deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Parlamentarul clujean s-a referit și la votul unanim primit de premierul Ilie Bolojan în ședința Biroului Politic extins al PNL și necesitatea continuării proiectelor asumate.

Mai mult, potrivit lui Cîmpean, fondurile PNRR nu trebuie să devină „armă politică”:

„Astăzi am votat în unanimitate în PNL: îl susținem pe premierul Bolojan și ducem reformele mai departe.

Propunem un lucru simplu: PNRR să nu devină armă politică. Trebuie să adoptăm legile care ne permit să salvăm miliardele din PNRR. Banii europeni sunt ai românilor.

Noi nu plecăm când e greu. România merită mai mult”, a adăugat Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Continuitatea proiectelor de investiții, aderarea României la OCDE, programul SAFE și proiectele finanțate din fondurile europene reprezintă priorități ce nu pot fi periclitate de jocul politic făcut de social-democrați și trebuie concretizate în perioada următoare.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, marți, că Partidul Național Liberal va începe discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern - USR, UDMR și grupul minorităților naționale - pentru formarea unui guvern minoritar. Totodată, premierul a anunțat că partidul pe care îl conduce nu va mai face coaliție cu PSD.

