Parteneriat strategic România-Ucraina. Nicușor Dan: „România este hotărâtă să continue această relație pragmatică”.

Președintele Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodimir Zelesnski, au semnat, joi, la București, o declarație de parteneriat strategic privind angajamente de cooperare politică, dar și în ceea ce privește zona de apărare și securitate.

Parteneriatul strategic România - Ucraina, semnat de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni: „România va continua să sprijine ferm Ucraina"

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, declarația comună privind Parteneriatul strategic dintre cele două state.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vizită oficială la București, 12 martie 2026. Discuții și acorduri strategice semnate cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni|Sursa foto: presidency.ro

De asemenea, au fost semnate o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic.

„Am semnat, azi, o declarație de Parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre, această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022”, a afirmat Nicușor Dan, la o conferință de presă comună cu Volodimir Zelenski, organizată după întâlnirea dintre cei doi șefi de stat.

Anagajamente comune asumate de România și Ucraina

*Acord-cadru România – Ucraina privind cooperarea în sectorul energetic

*Declarație comună de intenție privind coproducția de material de apărare în România

*Declarație comună privind stabilirea unui parteneriat strategic între România și Ucraina.

De la producția de drone la sectorul energetic și sprijin pentru aderarea Ucrainei la UE. Susținerea minorității române

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat au vizat minoritatea română din Ucraina, sprijin pentru aderarea la UE a statului vecin, precum și producția comună de drone în România.

„Documentul pe care l-am semnat este foarte important. În document și în discuțiile pe care le-am avut am vorbit despre războiul din Ucraina și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă. Am vorbit despre colaborarea noastră militară și unul dintre documentele semnate vorbește de producția comună de drone în România”, a declarat președintele Nicușor Dan în conferința de presă comună.

Parteneriatul strategic România - Ucraina, semnat de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni: „România va continua să sprijine ferm Ucraina”|Foto: presidency.ro

Nicușor Dan a menționat că, în discuțiile cu omologul ucrainean, a reafirmat sprijinul diplomatic pentru Ucraina în toate formatele pe care România poate să le exercite: Uniunea Europeană, NATO, pentru „o poziție corectă și pentru un sprijin pe care toate aceste organisme să-l aducă Ucrainei în războiul pe care îl duce”.

„Am vorbit de conectivitate între țările noastre și de proiecte comune de conectivitate, din nou, în beneficiul inclusiv economic al cetățenilor țărilor noastre. Am vorbit de proiecte comune de energie și unul din documentele semnate se referă la parteneriatul nostru în zona energetică. Am vorbit de integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și am reafirmat sprijinul României pentru acest proces”, a adăugat președintele.

El a subliniat că discuțiile cu Volodimir Zelenski au vizat și minoritatea românească din Ucraina.

„Foarte important - am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române, în acord cu drepturile minorităților stabilite prin carte internaționale”, a punctat Nicușor Dan.

Șeful statului român a menționat de asemenea că l-a invitat pe președintele Ucrainei la Reuniunea B9 care va avea loc în mai la București.

Cooperare în domeniul energetic. Zelenski: România și Ucraina au un mare potențial economic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că România și Ucraina au potențial de colaborare în domeniul energetic.

„România și Ucraina au un mare potențial economic și în domeniul infrastructurii, ceea ce poate consolida economiile noastre, să ne ofere o bază pentru dezvoltarea economică și dezvoltarea colaborării în domeniul energetic.

Construim, împreună cu România, două linii noi de furnizare a energiei electrice. Lucrările încep și acest lucru sprijină regiunile noastre - regiunea Cernăuți din Ucraina - și va permite României să devină mai puternică în ceea ce privește garantarea securității energetice în această zonă a Europei”, a spus Volodimir Zelenski în conferința de presă susținută la Palatul Cotroceni alături de președintele Nicușor Dan.

Zelenski a menționat că joi a fost semnat la București documentul care vizează construcția unor interconectoare, dar că discuțiile bilaterale au abordat și proiecte în domeniul exploatării petrolului din Marea Neagră.

Președintele Ucrainei a pledat pentru o implementare cât mai rapidă a proiectelor din domeniul energetic, subliniind că acestea sunt importante pentru Ucraina, pentru România, dar și pentru întreaga Europa.

„Am vorbit și despre posibilitățile de transport a GNL din SUA în Ucraina prin România. Mulțumesc României pentru această posibilitate de tranzit! Logistica este foarte importantă pentru noi pe timp de război și este la fel de avantajos pentru România, pentru Ucraina, dar și pentru Moldova”, a adăugat el.

Decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina, semnat de Volodimir Zelenski

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat, joi, decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina, potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev.

„În vederea dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identității și dezvoltând identitatea lingvistică și culturală a cetățenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august”, se arată în decretul semnat de Zelenski.

Decretul intră în vigoare de la data publicării sale - 12 martie 2026.

