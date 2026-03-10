Baza Kogălniceanu, folosită pentru intervenții în Orientul Mijlociu: Solicitarea SUA, pe agenda CSAT.

Statele Unite ale Americii ar fi cerut permisiuna României pentru uttilizarea Bazei Mihail Kogălniceanu pentru intervenții în conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri Consiliul Suprem de Apărare Țării.

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni.

Un anunț în acest sens a fost publicat marți de Administrația Prezidențială.

Decizia președintelui de convocare a CSAT vine în contextul solicitării formulate de SUA privind folosirea Bazei Mihail Kogălniceanu pentru diverse intervenții în Orientul Mijlociu în contextual războiului dintre SUA-Israel și Iran.

Potrivit Palatului Cotroceni, la ședința CSAT se va discuta despre dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, ora 09:30, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la: situația din Orientul Mijlociu, implicații pentru România, evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România, precum și „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Statele Unite ar fi solicitat României să poată folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, pentru operațiuni logistice și de realimentare.

În toamna lui 2025, SUA informa România că va retrage circa 800 de militari dislocați pe teritoriul țării noastre.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 24 noiembrie 2025 pe tema Strategiei Naționale de Apărare.

