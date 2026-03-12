Studenții din Cluj se alătură Manifestului pentru Educație: proteste în centrele universitare din țară din cauza reducerii bugetului pentru învățământ

Studenții din Cluj și alte centre universitare din țară vor protesta, sâmbătă, în cadrul unei acțiuni ce reprezintă un semnal de alarmă cu privire la reducerea drastică a bugetului alocat educației.

Studenții din Cluj ies în stradă|Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

În semn de protest față de măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan în învățământul superior, studenții din Cluj-Napoca. Galați, Constanța și Alba Iulia vor ieși în stradă.

În Cluj, protestul este programat sâmbătă, în fața Prefecturii, de la ora 19:00.

Ce revendicări au studenții?

În ultimul an, „educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”, arată Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) într-o informare remisă monitorulcj.ro

Printre măsurile aplicate de Guvern se regăsesc:

*limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pe ruta dintre domiciliu și centrul universitar,

*reducerea cu aproximativ 52% a fondului de burse și protecție socială,

*eliminarea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse,

*finanțarea burselor doar pe durata activităților didactice, nu pe întregul an calendaristic.

În acest context, organizațiile studențești anunță o serie de manifeste, programate sâmbătă, în fața Guvernului dar și în centrele universitare din Galați, Cluj-Napoca, Constanța și Alba Iulia.

Acțiunile de protest vin ca reacție la intenția Guvernului de a aloca educației, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul curent, „cu aproximativ 3 miliarde de lei mai puțin” decât în anul precedent, „conform datelor apărute în spațiul public”, semnalau recent organizațiile stundețești.

Potrivit ANOSR, educația se confruntă cu o serie de măsuri de austeritate adoptate încă din anul precedent, care „au afectat în mod direct” drepturile și condițiile academice ale studenților.

În opinia acestora, deciziile adoptate de Guvernul României în ultimul an au avut un impact semnificativ asupra întregului sistem educațional, afectând atât învățământul universitar, cât și pe cel preuniversitar.

Totodată, afirmă ANOSR, măsurile de reducere a finanțării și politicile de austeritate implementate au generat dificultăți suplimentare pentru elevi, studenți și cadre didactice, amplificând problemele structurale existente și punând în pericol capacitatea sistemului educațional de a oferi condiții adecvate pentru desfășurarea procesului didactic.

De altfel, profesorii din învățământul preuniversitar au anunțat că vor boicota desfășurarea simulării examenelor naționale, programate în această lună, și amenință cu desfășurarea unei greve la final de an școlar.

