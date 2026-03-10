Volodimir Zelenski vine joi în România: Președintele ucrainean, primit la Cotroceni de Nicușor Dan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua joi o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni, joi, 12 martie, în România, într-o vizită oficială. Președintele Nicușor Dan îl va primi pe omologul său ucrainean la Palatul Cotroceni, potrivit surselor Digi24.ro

Este a doua vizită a președintelui ucrainean în România.

În octombrie 2023, Volodimir Zelenski efectua prima vizită oficială în România, context în care a avut discuții cu fostul președinte Klaus Iohannis.

Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și securitatea de la Marea Neagră s-au regăsit atunci pe agenda discuțiilor. Tot în octombrie 2023 a fost semnat și Parteneriatul Strategic România-Ucraina.

De altfel, Zelenski este așteptat să participe și la Summitul B9, care va avea loc pe 13 mai, la București, eveniment la care a fost invitat și președintele SUA, Donald Trump.

