Amenzi usturătoare pentru cei care locuiesc la bloc: ce sancțiuni riscă românii care nu permit accesul asociației de proprietari în locuință?

Românii care locuiesc la bloc sunt obligați, în anumite situații, să permită accesul în locuință administratorului sau președintelui asociației de locatari. În caz contrar, amenzile ajung la câteva mii de lei.

Ce amenzi riscă românii care locuiesc la bloc dacă nu permit accesul asociației de proprietari în locuință?|Foto: DepositPhotos.com

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari stabilește clar condițiile în care președintele asociației de proprietari sau o persoană delegată de acesta poate solicita accesul în locuință.

În condițiile în care refuzi să permiți accesul președintelui asociației sau al unei persoane delegate de acesta în apartamentul în care locuiești, există posibilitatea să te expui unor sancțiuni clare prevăzute de legislația în vigoare, informează gandul.ro

Conform Legii 196/2018, proprietarul este obligat să permită accesul în locuință pentru lucrări de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor proprietății comune la care se poate face accesul doar prin proprietatea sa.

Astfel, există condiții clare de acces pe care ambele părți trebuie să le respecte. Președintele asociației de locatari trebuie să trimită un preaviz scris cu 5 zile înainte.

În caz de urgență (de exemplu, o țeavă spartă care inundă vecinii), preavizul este de doar 24 de ore. Scopul accesului este simplu și vizează întreținerea sau repararea elementelor comune. Printre acestea se numără coloanele de apă, scurgeri și coloane de încălzire.

Refuzul accesului după primirea preavizului este contravenție: amenzi de până la 3.000 de lei

În cazul în care accesul este refuzat după primirea preavizului, fapta constituie contravenție, notează sursa citată.

În astfel de situații, pot fi aplicate amenzi între 500 și 3.000 de lei de către primărie, împuterniciții acestora sau de Poliția Locală.

Foto: DepositPhotos.com

