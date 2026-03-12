Dotări unice la Aeroportul Internațional Cluj pentru aeronavele imobilizate în cazul unui accident de aviație. David Ciceo: „Se acționează competent, conform standardelor internaționale”.

Aeroportul Internațional Cluj deține, în premieră națională, echipamente specifice de îndepărtare a aeronavelor imobilizate accidental. „Este foarte importantă eficiența în astfel de acțiuni, pentru a permite reluarea rapidă a activității”, spune David Ciceo, directorul general al Aeroportului „Avram Iancu”.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca continuă să investească în proiectele de siguranță și securitate aeroportuară.

Astfel, Aeroportul Cluj dispune în prezent de un sistem unic de îndepărtare a aeronavelor imobilizate în cazul unui accident aviatic.

După cum arată reprezentanții Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, în cazul unui accident de aviație este foarte importantă reluarea activității, iar sistemul aflat în dotarea aeroportului permite intervenții sigure, conform standardelor internaționale.

Un rol însemnat în cazul unui accident de aviație le revine pompierilor clujeni din cadrul Aeroportului Internațional Cluj.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj este singurul aeroport din România care deține echipamente specifice pentru îndepărtarea aeronavelor imobilizate accidental.

„Aeroportul Internațional Cluj are un sistem de ridicare și tractare a aeronavelor imobilizate în cazul unui accident de aviație.

În cazul unui accident de aviație este foarte importantă reluarea activității. Reziliența este o prioritate aeroportul nostru, iar acest sistem permite îndepărtarea rapidă a unei aeronave imobilizate pentru reluarea cât mai rapidă a activității”, a explicat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj.

În plus, Aeroportul „Avram Iancu” Cluj a achiziționat un sistem de perne pentru ridicarea aeronavelor în eventuala lor imobilizare după un accident de aviație.

Investiția vizează o intervenție eficientă astfel încât aeronava să nu fie deteriorată.

Primul lot, care a fost livrat în luna februarie, este compus dintr-un set de ridicare fuselaj aeronave narrow body, un trailer cu sistem tranziție fuselaj/aripa cu toate accesoriile necesare incluse și un container de depozitare/transport.

Al doilea lot, care a fost livrat în luna martie, este compus din

*Set perne ridicare aeronave imobilizate accidental cu toate accesoriile necesare incluse

*Compresor

*Container depozitare/transport

Eficiența pompierilor, dovedită pe parcursul intervențiilor

În cazul unui accident de aviație, pompierii Aeroportului Cluj pot interveni de urgență, conform protocoalelor specifice:

„Pompierii aeroportului sunt cei mai buni din județ, ani la rând au câștigat locul I.

Eficiența și eficacitatea acțiunilor lor a fost dovedită și în cazul accidentelor de aviație care au fost în ultimii 10 ani, astfel încât nu au fost deloc victime și nici avarii. Se acționează competent, conform standardelor internaționale”, a adăugat directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo.

Training pentru situații de urgență

Recent, Aeroportul Cluj a demarat procedura de achiziție publică a unei aeronave dezafectate, destinată instruirii personalului implicat în activități de siguranță și handling la sol.

Proiectul vizează derularea practică a activităților de training specializat, în situații de urgență și criză. Astfel, creșterea gradului de perfecționare profesională a personalului navigant reprezintă o prioritate. De asemenea, este vizată și creșterea gradului de siguranță a pasagerilor și a companiilor aeriene care operează pe Aeroportul „Avram Iancu”.

Concret, prin intermediul acestei aeronave de antrenament, angajații aeroportului desemnați cu implementarea măsurilor de siguranță vor fi implicați în programe de training care urmăresc, în principal:

• îndepărtarea rapidă și în siguranță a unei aeronave imobilizate accidental, fără producerea de pagube;

• scăderea timpului de intervenție în cazul producerii unui accident în perimetrul aeroportului;

• profesionalizarea activităților de handling la aeronave, precum procedurile de-anti givrare, pushback/tractare aeronave, poziționarea scării pentru pasageri, etc;

• îmbunătățirea capacității de reacție rapidă, în situații de urgență și criză.

Aeroportul Cluj, investiții strategice pentru modernizarea infrastructurii și creșterea gradului de siguranță a pasagerilor

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex.

Conform unei analize publicate recent de Aeroportul Internațional Cluj cu privire la evoluția traficului de pasageri, dacă anul trecut au fost înregistrați 3.582.134 de pasageri, în 2026 este estimată o creștere substanțială: 3.650.000 de pasageri.

Potrivit strategiei de dezvoltare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, traficul de pasageri este estimat la 10 milioane până în 2045.

