„U” Cluj a luat decizia finală în cazul lui Macalou după ce atacantul a fost dorit de FCSB și Rapid!

Issouf Macalou (27 de ani) este unul dintre jucătorii care au dus în acest sezon greul formației antrenate de Cristiano Bergodi.

Issouf Macalou (cu fața), extrema Universității Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Fotbalistul ivorian a ajuns în România la începutul anului trecut, atunci când a fost transferat de la Sochaux. Macalou a marcat de trei ori în sezonul trecut, iar în această ediție a explodat de-a dreptul.

Extrema dreaptă a bifat 28 de apariții în campionat, a marcat de șase ori și a pasat decisiv la alte 10 reușite, devenind rapid unul dintre jucătorii-cheie de la „U” Cluj.

Fotbalistul a fost decisiv în acest an la calificarea echipei în play-off-ul Superligii, iar în duelul contra campioanei FCSB a ieșit la rampă cu două assisturi și un gol.

La scurt timp, două dintre cele mai mari echipe din România, FCSB și Rapid, și-au manifestat dorința de a-l transfera pe Macalou, însă conducerea clubului de pe Cluj Arena a fost mai rapidă și a ajuns la o înțelegere cu jucătorul pentru prelungirea contractului.

„Domnul Gigi Becali poate să spună ce doreşte despre un posibil transfer al lui Macalou, însă situaţia lui de acum nu mai este aşa cum era în iarnă. După ce Răzvan Zamfir şi-a început treaba la „U” Cluj, prima lui misiune a fost să îl convingă pe Macalou să semneze prelungirea contractului cât mai repede.

La fel, Gabi Giurgiu a avut şi el aportul său la această reuşită. Aveam şi noi tot felul de semnale şi nu voiam să riscăm nimic cu Macalou.

Ştiam clar că avem în curte un jucător foarte bun. Şi ne bucurăm foarte tare că el a ales să semneze prelungirea contratului cu noi.

Se simte bine la „U” Cluj, iar acum nu se pune problema să îi stabilim un preţ de 500.000 de euro sau de un milion de euro pentru Gigi Becali”, a spus Radu Constantea pentru prosport.ro.

