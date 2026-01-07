Nicușor Dan: „România nu va trimite soldați în Ucraina”. Angajamentele de sprijin pentru Kiev, trecute prin Parlament.

Angajamentele pentru Ucraina privind garanțiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a anunțat, marți seara, președintele Nicușor Dan. Șeful statului a asigurat că România nu va trimite trupe.

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de voință, adică a țărilor dispuse să ajute Ucraina

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, dar a arătat că țara noasttră nu va trimite soldați. Mai mult, angajamentele României de sprijin pentru Ucraina urmează să fie trecute prin Parlament.

„România și-a asumat cam același lucru - adică nu trupe în Ucraina și suport logistic, training pentru militari ucraineni în România sau în alte țări europene în colaborare cu armate din respectivele țări, programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoașteți și acesta este locul în care suntem azi și pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție. Pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente”, a precizat șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Paris, citat de Agerpres.ro

El a subliniat că detalii privind sprijinul Ucrainei NU vor fi oferite.

„Când vorbești de operațiuni militare nu poți să spui - o să aterizeze un avion la ora 16:30 și el va avea următoarele echipamente, de acolo vor fi predate din niște tiruri care vor trece prin vama cutare. Acesta este motivul pentru care multe din lucrurile care s-au făcut de către România și de către celelalte țări pentru Ucraina au rămas într-un regim de confidențialitate. Și acum la fel. Când o să ajungem în Parlament, o să trecem lucruri generice, de tipul pregătirea militarilor ucraineni pentru o cutare secțiune, dar nu o să spunem câți, unde”, a explicat președintele Nicușor Dan.

Baza Aeriana de la Câmpia Turzii, hub de aprovizionare pentru Ucraina

Spre exemplu, cu privire la rolul major al Bazei Aeriene din Câmpia Turzii, Nicușor Dan a declarat că hub-ul este deja funcțional.

„Hubul de la Câmpia Turzii funcționează, dar mai mult nu o să vă spun. Funcționează deja”, a punctat șeful statului.

Șeful statului a participat marți la reuniunea Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), găzduită la Paris de președintele Franței, Emmanuel Macron, la care a fost prezent și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Garanții de securitate pentru Ucraina

La finalul reuniunii, într-o conferință de presă, președintele Nicușor Dan a afirmat că a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanțiile de securitate pentru Ucraina, cum vor fi împărțite sarcinile și cine coordonează.

„Pe de o parte, s-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la această Coaliție de Voință. În urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, șefi de stat major, consilieri de securitate și așa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, ce prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanții de securitate, care sunt responsabilitățile pe care fiecare dintre participanții la această Coaliție și le asumă și cine coordonează pe fiecare din elementele de garanție. Foarte important, așa cum am spus, Statele Unite ale Americii sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei”, a declarat Nicușor Dan.

Scopul reuniunii din Franța a fost să contureze garanții de securitate pentru Ucraina în momentul în care pacea va fi obținută.

