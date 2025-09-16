România ar putea produce drone împreună cu Ucraina. Ministrul Apărării: „Avem șansa să devenim un hub regional pentru producția de drone”

România vrea să dezvolte proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone. Majoritatea aparatelor de zbor vor ajunge în dotarea armatei române.

În contextul „războiului dronelor” din Ucraina, dar și al incursiunilor dronelor rusești la granița României ori în Polonia, țara noastră ar putea produce drone în baza unui proiect comun dezvoltat cu Ucraina.

Recent, o dronă Geran folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16.

„Este un parteneriat care va putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă în România, consolidând industria noastră de apărare”, spune ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în urma videoconferinței cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean în care a discutat despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România.

„Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă: ele au schimbat din dinamica războiului și au arătat cum inovația și curajul ucrainenilor pot ține piept agresiunii rusești.

România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și pentru asta vom lucra împreună cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte”, a explicat ministrul Ionuț Moșteanu într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate săptămâna trecută de Comisia Europeană.

Componenta de apărare din cadrul proiectului strategic presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare.

Astfel, România va putea dezvolta fabrici de tehnică militară și va deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene.

Ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic.

Activitatea de vigilență sporită pe Flancul Estic, denumită „Eastern Sentry”, este o reacție promptă a Alianței Nord-Atlantice la violările repetate ale spațiului aerian suveran al statelor membre NATO.

