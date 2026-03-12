Așa l-a scăpat Craiova pe Lukic, atacantul devenit golgheterul campionatului după transferul la „U” Cluj!

Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la Universitatea Cluj, traversează cel mai bun sezon din carieră.

Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Transferat la „U” Cluj la începutul acestei ediții de la Universitatea Craiova, Lukic s-a reinventat în Ardeal.

Dacă pentru olteni marcase de numai două ori în 27 de meciuri, bosniacul a arătat o cu totul altă față la Cluj, unde a punctat de 15 ori în 25 de apariții și a ajuns golgheterul campionatului.

Prestațiile încântătoare i-au adus celui poreclit de fanii Universității „Jovo-gol” o convocare la reprezentativa Bosniei și Herțegovinei în vederea barajului/elor pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, din vara acestui an.

Explicațiile Craiovei după ce l-au pierdut pe Lukic!

Mario Felgueiras, directorul sportiv al Craiovei, a explicat de ce oltenii au renunțat atât de ușor la atacant și de ce crede că nu s-a impus în Bănie.

„Vă explic foarte rapid și foarte ușor. Eu tot insist și cei care sunt cu mine și vorbim mai în detaliu despre fotbal, eu spun mereu că la nivelul ăsta, nu vorbim de primele 5 lingi, dar vorbim de campionate care sunt sub primele 5 ligi, eu nu spun niciodată despre un jucător, când fac scouting, că e foarte slab sau foarte bun. Spun dacă e potrivit pentru contextul acesta sau nu.

Pentru mine, context e un cuvânt care la fotbal înseamnă foarte mult. Sunt mulți jucători care au venit la Craiova sau la alte echipe și care nu au reușit, dar care au plecat la alte echipe și au făcut performanță. Asta nu înseamnă că la clubul anterior nu și-a făcut bine treaba sau că următorul club e mai bun. Vorbim de context. Cu cine joacă, ce stil de joc are.

Vorbind de Lukic, e un băiat super. E o calitate foarte importantă. Eu am lucrat cu el 7-8 luni și la nivel de implicare nu am ce să îi reproșez. Și chiar mă bucur că are rezultate. Merită! S-a comportat incredibil față de Craiova, chiar dacă aici nu a reușit.

A fost și criticat de multe ori, dar el s-a comportat incredibil. (E vreun regret că a plecat?) Nu, nu. Noi considerăm că am făcut tot ce puteam face legat de Lukic și de alții care au plecat”, a spus Mario Felgueiras potrivit Fanatik.

