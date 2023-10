Zelenski în România, despre atacurile Rusiei de la Dunăre: „E un pericol nu numai pentru statul nostru, ci pentru toţi” / „Aici se cunoaşte cât de periculos este terorismul rusesc”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află marți, 10 octombrie, în România. El a mulțumit românilor pentru ajutorul acordat, dar a vorbit și despre situația de securitate de la Dunăre și despre parteneriatul strategic cu România.

România a acordat sprijin militar şi umanitar Ucrainei, pentru care Kievul este recunoscător, a afirmat, marţi, la Bucureşti, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit traducerii oficiale, scrie agerpres.ro. Liderul de la Kiev a mulţumit românilor „pentru susţinerea şi ajutorul acordat Ucrainei”.

Klaus Iohannis şi Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie politică, potrivit căreia relaţia bilaterală este ridicată la nivel de parteneriat strategic. Zelenski a afirmat că, potrivit noilor coordonate, a discutat cu omologul său român despre deschiderea de noi puncte de trecere la graniţă, despre situaţia minorităţilor naţionale şi despre accelerarea pregătirii piloţilor ucraineni pe aeronave F-16 în centrul specializat din România.

Securitatea de la Marea Neagră

De asemenea, a fost abordată şi situaţia de securitate de la Dunăre. „În România se cunoaşte cât de periculos este terorismul rusesc”, a arătat Zelenski.

Liderul de la Kiev a afirmat că a insistat, în discuţiile cu omologul său român privind asistenţa militară, pe sistemele antiaeriene. „Sunt foarte bucuros că Ucraina a fost auzită de România”, a completat el.

Preşedintele ucrainean a precizat că România a ajutat Ucraina în cel mai dificil moment din istoria sa. „Îmi aduc aminte cât de călduros au fost întâmpinaţi oamenii noştri aici, în România. România ne-a acordat sprijin şi militar şi umanitar. Suntem recunoscători pentru solidaritatea dumneavoastră şi menţionăm faptul că România a ajutat Ucraina în cel mai dificil moment din istoria noastră”, a transmis el.

Zelenski a dezvăluit detalii legate de parteneriatul strategic. „Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, despre susţinerea formulei păcii, am vorbit de infrastructură, despre deschiderea de puncte de trecere noi la graniţa comună, am vorbit şi despre minorităţile naţionale. E o decizie foarte importantă pregătirea piloţilor ucraineni în România. Se creează un centru de pregătire a acestor piloţi şi am discutat cu domnul preşedinte cum să accelerăm procesul de pregătire ca piloţii pregătiţi aici să fie printre primii pe front”, a menţionat preşedintele Ucrainei.

El a făcut referire şi la recentele atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, care au afectat şi teritoriul României. „E un pericol nu numai pentru statul nostru, e un pericol pentru toţi. Vă asigur că România şi Ucraina sunt nişte noduri de securitate, România este o ţară-garant, de asigurare alimentară a lumii întregi. Se folosesc porturile de pe Dunăre, se folosesc porturile din România care asigură necesităţile pentru alte ţări. Fiecare rachetă rusească, fiecare dronă rusească ce atacă porturile noastre ... Trebuie să facem tot ce e posibil pentru apărarea acestor porturi, ca Rusia să nu poată transforma zona dunăreană sau a Mării Negre într-o zonă moartă”, a mai spus Zelenski, potrivit sursei citate.

